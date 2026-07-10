ETV Bharat / state

मायावती ने दी दलितों को सलाह - जानें क्यों कहा - 'लाखों दुखों की बस एक दवा'

मायावती ने दी दलितों को सलाह. ( ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय से बयान जारी किया. इस दौरान उन्होंने उन संगठनों और पार्टियों पर जोरदार हमला बोला, जो दलितों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें सड़क जाम करने और बवाल करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सकते हैं. ऐसी पार्टियों और नेताओं से मायावती ने दलित वर्गों के लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए डॉ भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि सत्ता के मास्टर चाबी अपने पास रखनी होगी, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए. कोई भी बवाल सड़क जाम या फिर उग्र विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. इससे हमारे समाज का ही घाटा हो रहा है. संगठन और राजनीतिक दल अपना फायदा उठाने के लिए ऐसा करते हैं. बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती है, इसलिए उन लोगों से सतर्क रहें और बीएसपी का साथ दें. मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर इशारों इशारों में यह हमला बोला है. मायावती ने कहा कि डॉ भीमराव आंबेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत हिम्मत और सूझबूझ से जातिवादी लोगों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अन्य संवैधानिक और मूलभूत अधिकार दिलाए हैं. इनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी. यह भी भीमराव आंबेडकर ने कहा था, जिस पर अमल करते हुए बसपा संस्थापक कांशीराम ने बीएसपी का गठन किया.