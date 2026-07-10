मायावती ने दी दलितों को सलाह - जानें क्यों कहा - 'लाखों दुखों की बस एक दवा'
मायावती ने दलित वर्गों को दी सलाह: संगठनों और पार्टियों के बहकावे में न करें कानून का उल्लंघन, अपने हाथ लें सत्ता की मास्टर चाबी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 11:33 AM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय से बयान जारी किया. इस दौरान उन्होंने उन संगठनों और पार्टियों पर जोरदार हमला बोला, जो दलितों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें सड़क जाम करने और बवाल करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सकते हैं. ऐसी पार्टियों और नेताओं से मायावती ने दलित वर्गों के लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए डॉ भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि सत्ता के मास्टर चाबी अपने पास रखनी होगी, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए. कोई भी बवाल सड़क जाम या फिर उग्र विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. इससे हमारे समाज का ही घाटा हो रहा है.
संगठन और राजनीतिक दल अपना फायदा उठाने के लिए ऐसा करते हैं. बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती है, इसलिए उन लोगों से सतर्क रहें और बीएसपी का साथ दें. मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर इशारों इशारों में यह हमला बोला है.
मायावती ने कहा कि डॉ भीमराव आंबेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत हिम्मत और सूझबूझ से जातिवादी लोगों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अन्य संवैधानिक और मूलभूत अधिकार दिलाए हैं.
इनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी. यह भी भीमराव आंबेडकर ने कहा था, जिस पर अमल करते हुए बसपा संस्थापक कांशीराम ने बीएसपी का गठन किया.
सलाह के तौर पर वे अपने समर्थकों को ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर लड़ना है. संघर्ष भी कानूनी दायरे में रहकर करना है. अगर मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए. यह सारी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है.
मायावती ने कहा कि इसके बावजूद मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज और हरदोई की तरह आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतर रहे हैं. जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां अपनी संकीर्ण राजनीति के स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर, गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारते हैं.
पहले ऐसे संगठन और पार्टियां हिंसा, हंगामा, सड़क जाम और बवाल करते हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच कर अपनी राजनीतिक रोटियां सकते हैं. ऐसे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में यह इन वर्ग के लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी को और अधिक बढ़ने वाला है.
ऐसे में अपनी समस्याओं का हल डॉ भीमराव आंबेडकर के बताए गए शांतिपूर्ण रास्ते पर यानी अपनी एकजुटता और अपनी वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है. जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है, जिसके लिए बीएसपी लगातार प्रयासरत भी है. इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकी है, इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा, लोकसभा आम चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के नजदीक जरूर सतर्क व सचेत रहना है.
उन्होंने कहा वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत सबक सिखाने की आवश्यकता है. यही मेरी उनसे अपील है.