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मायावती की अखिलेश को सलाह: ब्राह्मणों से कर लें क्षमा-याचना, 'बसपा में यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स नहीं'

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश समेत देशभर में इसे लेकर भारी विरोध जताया गया. राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई. हालांकि भारी विरोध के बाद राजकुमार भाटी ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी, लेकिन ब्राह्मणों के आक्रोश का सिलसिला थमा नहीं है.

लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव से राजकुमार भाटी को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है. सपा प्रवक्ता की तरफ से ब्राह्मण समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब बसपा सुप्रीमो ने भी राजकुमार भाटी को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी सलाह दी है कि ब्राह्मण समाज से अगर क्षमा याचना कर लें तो सही रहेगा. उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो सभी वर्गों का सम्मान करती है. अपनी सरकार में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व बसपा ने ही दिया था. हमारे यहां यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स नहीं है.





'स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही'

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अभी हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी व बयानबाजी की. इसे लेकर हर तरफ उपजा भारी आक्रोश व उसकी तीव्र निन्दा स्वाभाविक ही है. इस विवाद के फलस्वरूप मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाली सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी से भी मामला और अधिक गंभीर होकर काफी तूल पकड़ता जा रहा है. स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है.

'ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए'