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मायावती की अखिलेश को सलाह: ब्राह्मणों से कर लें क्षमा-याचना, 'बसपा में यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स नहीं'

विरोध के बाद राजकुमार भाटी ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी, लेकिन ब्राह्मणों के आक्रोश का सिलसिला थमा नहीं है.

Mayawati's advice to Akhilesh
मायावती की अखिलेश को सलाह (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश समेत देशभर में इसे लेकर भारी विरोध जताया गया. राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई. हालांकि भारी विरोध के बाद राजकुमार भाटी ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी, लेकिन ब्राह्मणों के आक्रोश का सिलसिला थमा नहीं है.

लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव से राजकुमार भाटी को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है. सपा प्रवक्ता की तरफ से ब्राह्मण समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब बसपा सुप्रीमो ने भी राजकुमार भाटी को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी सलाह दी है कि ब्राह्मण समाज से अगर क्षमा याचना कर लें तो सही रहेगा. उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो सभी वर्गों का सम्मान करती है. अपनी सरकार में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व बसपा ने ही दिया था. हमारे यहां यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स नहीं है.

'स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही'

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अभी हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी व बयानबाजी की. इसे लेकर हर तरफ उपजा भारी आक्रोश व उसकी तीव्र निन्दा स्वाभाविक ही है. इस विवाद के फलस्वरूप मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाली सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी से भी मामला और अधिक गंभीर होकर काफी तूल पकड़ता जा रहा है. स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है.

'ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए'

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वैसे भी सपा प्रवक्ता के गैर-जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर-सम्मान व स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है, उसको गंभीरता से लेते हुये सपा मुखिया को इसका तत्काल संज्ञान लेकर ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए, यह संभवतः उचित होगा. इसके अलावा इस ताज़ा प्रकरण से लोगों की नज़र में यह भी साबित है कि सपा का ख़ासकर दलितों, अति-पिछड़ों व मुस्लिम समाज की तरह ब्राह्मण समाज-विरोधी भी इनका जातिवादी चाल व चरित्र बदला नहीं है, बल्कि और ज़्यादा गहरा ही हुआ है.

'बीएसपी में यूज़ एण्ड थ्रो नहीं'

इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के प्रति वर्तमान सरकार के रवैयों को लेकर भी जो जबरदस्त नाराजगी इस समाज में देखने को मिल रही है, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, जबकि यह सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी ने सर्वसमाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी पार्टी व सरकार में भी भरपूर आदर-सम्मान देने के साथ-साथ हर स्तर पर उन्हें उचित भागीदारी भी दी थी. यानी बीएसपी में यूज़ एण्ड थ्रो नहीं है, बल्कि सर्वसमाज का हित हमेशा सुरक्षित रहा है.

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