मार्च में मई जैसी तपिश, नर्मदापुरम में पारा 40 के करीब, इस महीने रिकॉर्ड तोड़ सकती है गर्मी

गुरुवार को राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान नर्मदापुरम में 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा. इंदौर में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा जबलपुर, मंडला और खजुराहो समेत करीब 15 शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे दिन में तेज गर्मी का एहसास होने लगा है.

भोपाल : मध्यप्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है. नर्मदापुरम में गुरुवार को पारा 39.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. प्रदेश में गुरुवार को सबसे अधिक तापमान नर्मदापुरम में ही दर्ज किया गया. मार्च में रिकॉर्ड रफ्तार से तापमान बढ़ रहा है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पहले पखवाड़े में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने की संभावना जताई है.

पश्चिमी मध्यप्रदेश में गर्मी का असर ज्यादा

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया की प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. धार, खंडवा, खरगोन और रतलाम में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया. राजधानी भोपाल के साथ गुना, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में भी दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया. वहीं पूर्वी मध्यप्रदेश के दमोह, खजुराहो, मंडला, सागर, सतना और टीकमगढ़ में भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया.

15 शहरों का तापमान 35 डिग्री से अधिक (Etv Bharat)

तेजी से बढ़ेगा दिन का तापमान

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई. सुरेंद्रन के अनुसार, '' वर्तमान में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है. यहां से उत्तर उत्तरप्रदेश की ओर एक ट्रफ लाइन जा रही है, जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छूते हुए गुजर रही है. वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जो करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ के रूप में मौजूद है, लेकिन अभी यह प्रदेश से काफी दूर है और आने वाले दिनों में पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाएगा. अगले 7 दिनों तक बादल छाने या बारिश की कोई संभावना नहीं है. इसी वजह से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में औसतन दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखी गई है और आने वाले दिनों में दो से तीन डिग्री तक और बढ़ने की संभावना है.''

मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल (Etv Bharat)

रात में राहत, दिन आसमान छू रहा तापमान

बता दें की भले ही दिन का तापमान आसमान छूने लगा है, लेकिन रात का तापमान अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, इसलिए रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में मार्च के पहले ही पखवाड़े में कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं.

पश्चिमी मध्यप्रदेश में गर्मी का असर ज्यादा (Etv Bharat)

अप्रैल से लू चलने के आसार

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार अप्रैल और मई के महीनों में 15 से 20 दिन तक लू चलने की संभावना है. हालांकि, मार्च में फिलहाल लू चलने की स्थिति नहीं बन रही है. पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार मार्च में प्रदेश में तीनों मौसम, हल्की ठंड, तेज धूप और कभी-कभार बारिश का असर देखने को मिलता है.