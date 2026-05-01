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मजदूर दिवस विशेष: 20 साल से चल रहा जयपुर मेटल्स पर धरना, अब तक 600 से अधिक मजदूरों की मौत

जयपुर मेटल्स के बाहर धरना देते श्रमिक ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: मजदूर दिवस पर राज्य सरकारें मजदूरों के हितों के लिए बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में ही एक ऐसी जगह है, जहां 20 साल से भी अधिक समय से मजदूरों का नियमित धरना चल रहा है. सरकारें बदलती हैं, नए-नए वादे होते हैं, लेकिन इन मजदूरों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है. यह मामला है जयपुर की जयपुर मेटल्स कंपनी का. यह कंपनी वर्ष 2000 में रातों रात बंद कर दी गई थी. अब इसे फिर से चालू करने की मांग को लेकर इसके मजदूरों पिछले 20 साल से नियमित धरना दे रहे हैं. 1 मई 2026 को इस धरने को चलते हुए पूरे 7,393 दिन हो जाएंगे. यह कंपनी सरकार के अधीन थी, जिसमें बिजली के मीटर और अन्य उपकरण बनाए जाते थे. कंपनी बंद होने से 1,558 मजदूर सड़कों पर आ गए थे. जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित जयपुर मेटल्स के पास ये मजदूर प्रतिदिन आते हैं और यूनियन ऑफिस के सामने धरने पर बैठते हैं. शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं. 20 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन इनके हौसलों ने हार नहीं मानी है. जयपुर मेटल्स कंपनी में चल रहा धरना (Etv Bharat Jaipur)