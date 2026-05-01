मजदूर दिवस विशेष: 20 साल से चल रहा जयपुर मेटल्स पर धरना, अब तक 600 से अधिक मजदूरों की मौत
जयपुर मेटल्स राज्य सरकार की कंपनी थी. इसे वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया था, तब इसमें 15 सौ मजदूर काम कर रहे थे.
Published : May 1, 2026 at 6:33 AM IST|
Updated : May 1, 2026 at 10:01 AM IST
जयपुर: मजदूर दिवस पर राज्य सरकारें मजदूरों के हितों के लिए बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में ही एक ऐसी जगह है, जहां 20 साल से भी अधिक समय से मजदूरों का नियमित धरना चल रहा है. सरकारें बदलती हैं, नए-नए वादे होते हैं, लेकिन इन मजदूरों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है.
यह मामला है जयपुर की जयपुर मेटल्स कंपनी का. यह कंपनी वर्ष 2000 में रातों रात बंद कर दी गई थी. अब इसे फिर से चालू करने की मांग को लेकर इसके मजदूरों पिछले 20 साल से नियमित धरना दे रहे हैं. 1 मई 2026 को इस धरने को चलते हुए पूरे 7,393 दिन हो जाएंगे. यह कंपनी सरकार के अधीन थी, जिसमें बिजली के मीटर और अन्य उपकरण बनाए जाते थे. कंपनी बंद होने से 1,558 मजदूर सड़कों पर आ गए थे. जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित जयपुर मेटल्स के पास ये मजदूर प्रतिदिन आते हैं और यूनियन ऑफिस के सामने धरने पर बैठते हैं. शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं. 20 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन इनके हौसलों ने हार नहीं मानी है.
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600 से अधिक मजदूरों की मौत: जयपुर मेटल मजदूर संघ के महामंत्री कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने रातों-रात कंपनी बंद कर मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया. कंपनी में 1,558 मजदूर थे, जिनमें से पिछले 20 सालों में अब तक 600 से अधिक मजदूरों की मौत हो चुकी है. जीवन यापन के लिए मजदूर ऑटो-रिक्शा, बैटरी रिक्शा और अन्य काम कर रहे हैं.
मामला नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट में अटका: शर्मा ने बताया कि यह मामला नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट में अटका हुआ है. 1995 में जयपुर मेटल्स ने जिन बैंकों से लोन लिया था, उन्होंने कंपनी को टेकओवर कर लिया है. कोर्ट ने बैंकों को सारे अधिकार दे दिए हैं. बैंक कह रहे हैं कि कंपनी बेचकर मजदूरों का भुगतान करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. जयपुर मेटल्स के कर्मचारियों का नियमित धरना 11 नवंबर 2005 को शुरू हुआ था, जो आज तक लगातार जारी है. राजस्थान में शायद यह पहला ऐसा धरना है जो करीब 20 साल से अधिक समय से नियमित रूप से चल रहा है.
पूर्व मंत्री खाचरियावास का आरोप: पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार ने मजदूरों के हक पर डाका डाला है. सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि जयपुर मेटल्स की खुली बोली लगाई जाए. जितना पैसा कंपनियों को देना है, वह दिया जाए और बाकी पैसा मजदूरों को दिया जाए.