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मई दिवस: मायावती ने मजदूरों और श्रमिकों को लेकर जताई चिंता, योगी सरकार से की ये अपील

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने X पर पोस्ट के जरिए सरकार से की अपील.

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मायावती ने मजदूर और श्रमिकों को लेकर जताई चिंता. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:49 AM IST

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लखनऊ: आज एक मई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्कर्स डे मनाया जाता है. इस मौके पर मजदूरों और कामगारों को सम्मान दिया जाता है. इस मौके पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने X पर पोस्ट करके मजदूर और कामगारों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार से अपील करते हुए मजदूरों और श्रमिकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने X हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि हालांकि देश भर के पुरुष व महिला मजदूर व श्रमिक समाज की हालत में कोई अपेक्षित सुधार लाख कोशिशों के बावजूद अब तक देखने को नहीं मिला है और इसीलिए मजदूर दिवस के महत्व को आज भी नकारा नहीं जा सकता है. इस मौके पर नित्य दिन जीवन संघर्षों में लगे मेहनतकश तबके के सभी लोगों को आज मई दिवस की बधाई तथा उन सब के थोड़े अच्छे दिन की फिर से शुभकामनाएं.

वैसे तो देश निर्माण में मजदूरों एवं सभी मेहनतकश समाज के लोगों का जबरदस्त योगदान रहता है. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की आजादी से पहले और फिर आजादी के बाद भी इन सबके लिए खुश और खुशहाल जीवन की गारंटी सुनिश्चित करने का प्रयास किया था. अब तो आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतन भोगी तथा हायर एंड फायर की प्रथा ने जीवन के हर पहलू में प्रचलित हो जाने से देश के मेहनतकश समाज को नई मुसीबत व रोजगार अनिश्चितताओं का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है. इससे इनके परिवारों पर पालन पोषण ही नहीं बल्कि उसकी शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य आदि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता हुआ साफ दिखाई पड़ता है.

अर्थात विकास की चाह में मजदूरों का भविष्य ही नहीं बल्कि उनका व उनके परिवार का जीवन दांव पर लगा हुआ दिखता है जो उचित नहीं प्रतीत होता है. साथ ही महिलाओं को इसके लिए वास्तव में सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाना भी भारत में चिंता का विषय बना हुआ है. कुल मिलाकर देश के विकास में मजदूर श्रमिक वर्ग की उचित भागीदारी सुनिश्चित हो ऐसी आज मई दिवस पर सभी सरकारों से अपील है वैसे भी बीएसपी का संघर्ष उन्हें मेहनतकष बहुजनों के हक के लिए समर्पित है और रहेगा.

बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं: एक दूसरे एक्स पोस्ट में मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं. मायावती ने लिखा कि सत्य अहिंसा व मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया में फैलाकर भारत को सद्गुरु की विश्व ख्याति व सम्मान दिलाने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर शत-शत नमन व उनके अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं सुख शांति व सदभव भरे जीवन की शुभकामनाएं. तथागत गौतम बुद्ध के बताएं रास्ते पर सही से चलकर लोगों के जीवन को सुखी व संपन्न बनाने की सच्चाई राजधर्म है इससे भला कौन इनकार कर सकता है. इसकी सार्थकता तभी संभव है जब सभी सरकारें अपनी कथनी व करनी में अंतर न आने दे और वही करें जो कहें एवं वही कहें जो कर पाए तभी इसे सभी को प्रेरणा मिलेगी. साथ ही सरकारे खास कर सभी धर्म के मानने वालों के जान माल व मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करें तो या तथागत गौतम बुद्ध को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. इतना ही नहीं बल्कि अप्प दीपो भव: पअर्थात शिक्षित बनो खुद ऊपर उठो वह अपना प्रकाश स्वयं बनो के सिद्धांत से ही देश आत्मनिर्भर एवं महान बनेगा.

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