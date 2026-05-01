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मई दिवस: मायावती ने मजदूरों और श्रमिकों को लेकर जताई चिंता, योगी सरकार से की ये अपील

लखनऊ: आज एक मई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्कर्स डे मनाया जाता है. इस मौके पर मजदूरों और कामगारों को सम्मान दिया जाता है. इस मौके पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने X पर पोस्ट करके मजदूर और कामगारों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार से अपील करते हुए मजदूरों और श्रमिकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है.



पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने X हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि हालांकि देश भर के पुरुष व महिला मजदूर व श्रमिक समाज की हालत में कोई अपेक्षित सुधार लाख कोशिशों के बावजूद अब तक देखने को नहीं मिला है और इसीलिए मजदूर दिवस के महत्व को आज भी नकारा नहीं जा सकता है. इस मौके पर नित्य दिन जीवन संघर्षों में लगे मेहनतकश तबके के सभी लोगों को आज मई दिवस की बधाई तथा उन सब के थोड़े अच्छे दिन की फिर से शुभकामनाएं.



वैसे तो देश निर्माण में मजदूरों एवं सभी मेहनतकश समाज के लोगों का जबरदस्त योगदान रहता है. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की आजादी से पहले और फिर आजादी के बाद भी इन सबके लिए खुश और खुशहाल जीवन की गारंटी सुनिश्चित करने का प्रयास किया था. अब तो आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतन भोगी तथा हायर एंड फायर की प्रथा ने जीवन के हर पहलू में प्रचलित हो जाने से देश के मेहनतकश समाज को नई मुसीबत व रोजगार अनिश्चितताओं का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है. इससे इनके परिवारों पर पालन पोषण ही नहीं बल्कि उसकी शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य आदि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता हुआ साफ दिखाई पड़ता है.

अर्थात विकास की चाह में मजदूरों का भविष्य ही नहीं बल्कि उनका व उनके परिवार का जीवन दांव पर लगा हुआ दिखता है जो उचित नहीं प्रतीत होता है. साथ ही महिलाओं को इसके लिए वास्तव में सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाना भी भारत में चिंता का विषय बना हुआ है. कुल मिलाकर देश के विकास में मजदूर श्रमिक वर्ग की उचित भागीदारी सुनिश्चित हो ऐसी आज मई दिवस पर सभी सरकारों से अपील है वैसे भी बीएसपी का संघर्ष उन्हें मेहनतकष बहुजनों के हक के लिए समर्पित है और रहेगा.