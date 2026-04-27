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आज अधिकतम तापमान में गिरावट, मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन लू चलने की संभावना

रायपुर: छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. 26 अप्रैल को राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

रायपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है. जिसके बाद आने वाले दिनों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के एक या दो जिलों में अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है. वहीं प्रदेश के एक दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है.

मौसम की विशेषताएं और जलवायु परिस्थितियां (Meteorological Centre Raipur)

मौसम की विशेषताएं और जलवायु परिस्थितियां

पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है.

पूर्वी भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 80 किमी/घंटा की गति वाली उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेटस्ट्रीम चल रही है.

अगले 5 दिनों के लिए तापमान का पूर्वानुमान

छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है. उसके बाद अगले तीन दिन तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. रायपुर शहर में लू चलने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 45°C और 28°C के आसपास रहने का अनुमान है.

छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का तापमान (Meteorological Centre Raipur)

लू लगने पर क्या करें