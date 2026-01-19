XLRI में सिंगर मोहित चौहान के सुरों ने बांधा समा, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ
जमशेदपुर में आयोजित मैक्सी फेयर का समापन हो गया. इस दौरान मोहित चौहान के सुरों पर लोग जमकर झूमते नजर आए.
Published : January 19, 2026 at 3:49 PM IST
जमशेदपुर: टाटा नगरी जमशेदपुर में XRLI द्वारा मैक्सी फेयर का भव्य आयोजन किया गया था. जिसका समापन बीते रविवार को हुआ. मैक्सी फेयर के समापन में सिंगर मोहित चौहान ने अपने सुरों से समा बांधा. इस दौरान देर रात तक एक्सलर्स झूमें. रंगारंग कार्यक्रम के साथ मैक्सी फेयर का समापन हुआ.
दरअसल, जमशेदपुर में स्थित देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एक्सएलआरआई (XRLI) में आयोजित दो दिवसीय मैक्सी फेयर के समापन में सिंगर मोहित की सुरों पर देर रात तक एक्सलर्स झूमें. XLRI शिक्षण संस्थान के फुटबॉल ग्राउंड में 46 वां मैक्सी फेयर का आयोजन किया गया था. इस दो दिवसीय मैक्सी फेयर के दौरान मार्केटिंग और मनोरंजन की थीम के अलावा कई विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें काफी संख्या में शहर के युवा पीढ़ी शामिल हुए.
इधर, मैक्सी फेयर के समापन की शाम XLRI फुटबाल ग्राउंड में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने अपनी सुरों से देर रात तक सबको झूमाया. खुले ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोगों ने बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान द्वारा गाये गीतों का आनंद लिया. इस पूरे आयोजन का युवाओं ने जमकर लुत्फ उठाया. बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने फिल्म जब वी मेट, दिल्ली 6 और रॉक स्टार के अलावा अपने गाए कई गीतों की प्रस्तुति दी.
बता दें कि XLRI के द्वारा हर वर्ष मैक्सी फेयर का आयोजन किया जाता है. इस आयोजन के जरिए छात्र शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, रोजगार को डेवलप करने के लिए कई जानकारियां साझा करते हैं. इस मैक्सी फेयर में शिक्षा के साथ-साथ मनोरंजन और खानपान से जुड़े कई विषयों पर प्रतियोगिता भी की जाती है. प्रतिवर्ष सेलिब्रिटी इस आयोजन में शामिल होते हैं, जिसका आनंद शिक्षण संस्थान के छात्रों के अलावा शहर के लोग भी लेते हैं.
