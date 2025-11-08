ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, सवारियों से भरा वाहन हादसे का शिकार, दो लोगों की मौत, 4 घायल

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे पर भीरी बाजार स्टेट बैंक के समीप के मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा, जिसमें सवार 6 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई. जबकि 4 लोगों को 108 सेवा के माध्यम से उपचार के लिए सीएचसी अगस्त्यमुनि ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने दो शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

शनिवार को मक्कूमठ से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहा एक मैक्स वाहन अचानक भीरी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा गिरा. हादसे के दौरान वाहन में 6 लोग सवार थे. सूचना पर थाना ऊखीमठ एवं अगस्त्यमुनि पुलिस के साथ रेस्क्यू दल मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू टीम ने खेत में गिरे वाहन से घायलों को सड़क पर पहुंचाया. रेस्क्यू टीम ने घायलों को 108 से माध्यम से उपचार के लिए सीएचसी अगस्त्यमुनि पहुंचाया गया. जबकि दो लोगों की मौके पर मौत हो गई.

रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा (VIDEO-ETV Bharat)

वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें देखा जा रहा है कि वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और वाहन चालक मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से नीचे खेत में जा गिरा.