रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, सवारियों से भरा वाहन हादसे का शिकार, दो लोगों की मौत, 4 घायल
रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे पर मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई. 4 लोग घायल हैं.
Published : November 8, 2025 at 10:25 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे पर भीरी बाजार स्टेट बैंक के समीप के मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा, जिसमें सवार 6 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई. जबकि 4 लोगों को 108 सेवा के माध्यम से उपचार के लिए सीएचसी अगस्त्यमुनि ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने दो शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.
शनिवार को मक्कूमठ से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहा एक मैक्स वाहन अचानक भीरी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा गिरा. हादसे के दौरान वाहन में 6 लोग सवार थे. सूचना पर थाना ऊखीमठ एवं अगस्त्यमुनि पुलिस के साथ रेस्क्यू दल मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू टीम ने खेत में गिरे वाहन से घायलों को सड़क पर पहुंचाया. रेस्क्यू टीम ने घायलों को 108 से माध्यम से उपचार के लिए सीएचसी अगस्त्यमुनि पहुंचाया गया. जबकि दो लोगों की मौके पर मौत हो गई.
वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें देखा जा रहा है कि वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और वाहन चालक मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से नीचे खेत में जा गिरा.
थाना अध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद थाना ऊखीमठ पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. जानकारी में सामने आया कि वाहन संख्या UK 07 TA 3326 मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. प्रथम जानकारी में अभी तक यूपी के दो लोगों की मौत हुई है. जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है. चारों घायल यूपी के ही रहने वाले हैं.
पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान वाहन चालक विकास पुत्र राम, निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश और 45 वर्षीय शिशपाल पुत्र फूल सिंह निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.
वहीं घायल की पहचान 42 वर्षीय टिप्पू पुत्र जगराम सिंह निवासी जिला बिजनौर, 32 वर्षीय सुनिल पुत्र रामकुमार निवासी जिला बिजनौर, 28 वर्षीय जौनी कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश और 38 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र लीलापथ सिंह निवासी ग्राम जवलपुर के रूप में हुई है.
