ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा में मावली परघाव की निभाई गई रस्म, 600 सालों से चली आ रही परंपरा, दो देवियों का हुआ मिलन

मावली परघाव की निभाई गई रस्म ( ETV Bharat )

बस्तर: बस्तर दशहरा में मावली परघाव की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है. मावली परघाव की रस्म 600 सालों से बस्तर दशहरा में विधि विधान से निभाई जा रही है. मंगलवार की देर रात बस्तर राजपरिवार ने मावली परघाव की रस्म को निभाया और देश सहित प्रदेश में खुशहाली की कामना मां दंतेश्वरी से की. मावली परघाव रस्म के साथ जगदलपुर मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में कुटरू बाड़ा में दो देवियों का मिलन भी हुआ. इस रस्म और मिलन को देखने लिए हजारों हजार की भीड़ मौजूद रही. ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ आया हो.

बस्तर दशहरा में मावली परघाव की रस्म मावली परघाव रस्स को निभाए जाने से पहले जब दंतेवाड़ा से मावली माता की डोली और छत्र पहुंचा, तब बस्तर राजपरिवरा के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने माता का स्वागत किया. भक्तों ने आतिशबाजी और फूल मालाओं से मां का स्वागत कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की. मान्यता अनुसार बीते 600 सालों से बस्तर रियासत के राजा इस रस्म को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं जिसमें बस्तर की आम जनता भी शामिल होती है.