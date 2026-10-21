बस्तर दशहरा में मावली परघाव की निभाई गई रस्म, 600 सालों से चली आ रही परंपरा, दो देवियों का हुआ मिलन
ऐतिहासिक मावली परघाव रस्म के दौरान कुटरू बाड़ा में दो देवियों का मिलन होता है. बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 11:20 AM IST
बस्तर: बस्तर दशहरा में मावली परघाव की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है. मावली परघाव की रस्म 600 सालों से बस्तर दशहरा में विधि विधान से निभाई जा रही है. मंगलवार की देर रात बस्तर राजपरिवार ने मावली परघाव की रस्म को निभाया और देश सहित प्रदेश में खुशहाली की कामना मां दंतेश्वरी से की. मावली परघाव रस्म के साथ जगदलपुर मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में कुटरू बाड़ा में दो देवियों का मिलन भी हुआ. इस रस्म और मिलन को देखने लिए हजारों हजार की भीड़ मौजूद रही. ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ आया हो.
बस्तर दशहरा में मावली परघाव की रस्म
मावली परघाव रस्स को निभाए जाने से पहले जब दंतेवाड़ा से मावली माता की डोली और छत्र पहुंचा, तब बस्तर राजपरिवरा के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने माता का स्वागत किया. भक्तों ने आतिशबाजी और फूल मालाओं से मां का स्वागत कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की. मान्यता अनुसार बीते 600 सालों से बस्तर रियासत के राजा इस रस्म को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं जिसमें बस्तर की आम जनता भी शामिल होती है.
600 सालों से चली आ रही परंपरा
बस्तर के तत्कालीन महाराजा रूद्र प्रताप देव द्वारा देवी के डोली का भव्य स्वागत किया जाता था. वो परम्परा आज भी बखूभी निभाई जा रही है. पंरपरानुसार देवी मावली कनार्टक राज्य के मलवल्य गांव की देवी हैं, जो छिंदक नागवंशीय राजाओ द्वारा उनके बस्तर के शासनकाल में यहां आईं थीं. छिंदक नागवंशी राजाओ ने नवीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक बस्तर में शासन किया. इसके बाद चालुक्य राजा अन्नम देव ने जब बस्तर में अपना नया राज्य स्थापित किया. तब उन्होने देवी मावली को अपनी कुलदेवी के रूप में मान्यता दी. मावली देवी का यथोचित सम्मान और स्वागत करने के लिए मावली परघाव रस्म तभी से चली आ रही है.
देवी मावली कनार्टक के मलवल्य गांव की हैं देवी
कमलचंद भंजदेव के मुताबिक नवमी के दिन दंतेवाड़ा से आई मावली देवी की डोली का स्वागत करने राजा, राजगुरू और पुजारी नंगे पांव राजमहल से मंदिर के प्रांगण तक आते हैं. उनकी अगुवाई और पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली को कंधों पर उठाकर राजमहल में स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखा जाता है. बस्तर दशहरा के समापन पर इनकी ससम्मान विदाई होती है.
पंचमी के दिन दंतेवाड़ा जाकर सभी देवी देवताओं को बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाता है. इसके अलावा मधोता, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर सहित अन्य देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है. पंचमी के दिन मंदिर से डोली को बाहर सिंह द्वार के पास निकाल दिया जाता है. जिसे जिया बाबा को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे डोली लेकर पहुंचे. पुराने जमाने मे पंचमी के दिन डोली मंदिर से निकलती थी. जिसे पैदल लेकर बस्तर पहुंचते थे और निशा जात्रा के दिन अष्टमी को डोली पहुंचती थी: कमलचंद भंजदेव, बस्तर राजपरिवार के सदस्य
दुर्लभ फूलों से तैयार होता है खास साफा
बस्तर राज परिवार के सदस्य कहते हैं, ''इस बार तिथि 2 होने के कारण एक दिन पहले ही माता की डोली यहां पहुंच गई. आज के दिन सिर पर पहना गया काटाबंद साफा काफी आकर्षक होता है और इसका बड़ा धार्मिक महत्व होता है, जो हमारी नम्रता को दर्शाता है. कांटाबंद साफा जंगल में मिलने वाले दुर्लभ फूलों से तैयार होता है. पीढ़ियों से इस साफे को तैयार किया जाता रहा है. इसे पहनकर ही राजमाला में माता को लाया जाता है. जबतक दशहरा चलेगा तबतक मां की डोली यहां पर रहेगी. दशहरा खत्म होने के बाद मां की डोली की विदाई होगी.