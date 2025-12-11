ETV Bharat / state

माओवाद प्रभावित इलाके के युवा बनेंगे पुलिस, 'मावा मोदोल' से सपनों को मिली उड़ान

मावा मोदोल एक कोचिंग संस्थान है, जिसमें नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा है. यह कांकेर जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल है. यहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है. युवक-युवतियों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ ही एक्सपर्ट के जरिए कैरियर गाइडेंस भी दिया जा रहा है.

कांकेर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले की वर्तिका काडियाम उन 43 लोगों में शामिल हैं, जिनका पुलिस आरक्षक भर्ती में चयन हुआ है. बरसों तक नक्सल दहशत का दंश झेलने वाले गांवों के युवा अब सरकारी नौकरी करने का सपना साकार कर रहे हैं. वर्तिका अपनी खुशी का इजहार करते हुए सफलता का श्रेय मावा मोदोल कोचिंग को देती हैं. वह कहती हैं कि मावा मोदोल कोचिंग संस्थान के मार्गदर्शन के बिना यह सब कुछ संभव नहीं था. वर्तिका की तरह ही 43 अभ्यर्थी का चयन, पुलिस आरक्षक के लिए हुआ है.

गोंडी भाषा से लिया गया शब्द

मावा मोदोल शब्द गोंडी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ "मेरी जड़, मेरा भविष्य" है. कांकेर जिला प्रशासन की इस कोचिंग में नक्सल प्रभावित और कांकेर जिला मुख्यालय के वनांचल में रहने वाले स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी, एक्सपर्ट टीचर, मॉक टेस्ट, कैरियर काउंसलिंग की सुविधा मिलती है.

इस कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगातार सिलेक्शन हो रहा है. अब छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में 43 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है: नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर

मैंने जुलाई में कोचिंग ज्वाइन किया. दो महीने की पढ़ाई में मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला. टीचर्स ने एग्जाम की अच्छी तैयारी कराई. अंदरुनी इलाकों के बच्चों के लिए यह संस्था बहुत अच्छी है: वर्तिका काडियाम, चयनित अभ्यर्थी

जब पुलिस भर्ती मैराथन शुरू हुई, तबसे कोचिंग में पढ़ रहा था. लाइब्रेरी की सुविधा का भी बहुत फायदा मिला.हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला. पुलिस आरक्षक भर्ती में चयन होने पर बहुत खुश हूं: गुप्तेश कश्यप, चयनित अभ्यर्थी

कांकेर कलेक्टर ने दी बधाई

कांकेर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी चयनित अभ्यर्थियों, उनके पालकों और मावा मोदोल की टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मावा मोदोल जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल है. कलेक्टर ने मावा मोदोल की पूरी टीम को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी हैं.

माव मोदोल का उद्देश्य

माओवाद-प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें.

