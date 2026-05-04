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बरेली में मौलाना तौसीफ की मौत का मामला; पत्नी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज

रेलवे ट्रैक के पास मिला था तौसीफ का शव, AIMIM नेता नदीम कुरैशी ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की.

जीआरपी थाने में मौलाना तौसीफ की पत्नी.
जीआरपी थाने में मौलाना तौसीफ की पत्नी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 2:19 PM IST

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Updated : May 4, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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बरेली: बीते 27 अप्रैल को सुबह करीब 7.25 बजे कैंट पालपुर कमालपुर रेलवे ट्रैक के पास मौलाना तौसीफ रजा का शव मिला था. इस मामले में मौलाना की पत्नी की तहरीर पर जीआरपी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

तौसीफ रजा किशनगंज बिहार के रहने वाले थे. उनकी मौत को पहले हादसा माना गया लेकिन, पत्नी ने पति की हत्या का आरोप लगाया है. इसके पहले AIMIM प्रमुख अससुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन भी जांच की मांग कर चुके हैं.

मौलाना तौसीफ की हत्या का आरोप लगाते हुए पत्नी ने एफआईआर की मांग की है. (Video Credit; ETV Bharat)

मौलाना की पत्नी तबस्सुम बिहार से बरेली के जीआरपी थाना पहुंची हैं और पति की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. मौलाना की पत्नी का कहना है कि घटना से पहले तौसीफ ने उन्हें फोन पर बताया था कि ट्रेन में कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें घेर लिया गया है. इसके कुछ देर बाद उनका मोबाइल बंद हो गया. उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वह जीआरपी इंस्पेक्टर से मिलकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंची हैं.

इस बारे में जीआरपी थाना प्रभारी सुशील वर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता को हरसंभव न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी. इस दौरान उनके साथ मौजूद एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी भी रहे. उन्होंने भी कहा कि यह घटना बेहद गंभीर और चिंताजनक है. आरोप लगाया कि ट्रेन में एक यात्री के साथ इस तरह की हिंसा होना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता है. मांग की कि मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की.

बता दें कि इस मामले में AIMIM प्रमुख अससुद्दीन ओवैसी भी रेलवे से इस घटना की जांच की मांग कर चुके हैं. ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की है.

मौलाना शाहबुद्दीन का आरोप है कि मौलाना तौसीफ 24-25 अप्रैल को बरेली शरीफ में आयोजित ताजुश्शरिया उर्स में शामिल होने आए थे. वापसी के दौरान वे बरेली जंक्शन से जनरल डिब्बे में सवार हुए थे. आरोप है कि बरेली कैंट क्षेत्र में ट्रेन पहुंचते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ लूटपाट और मारपीट की और उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया. इससे उनकी मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी, जो बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज क्षेत्र के रहने वाले थे, बरेली में वह 24-25 अप्रैल को आयोजित उर्स-ए-ताजुश्शरिया में शामिल होने आए थे.

यह भी पढ़ें: बरेली में मौलाना की मौत पर उठे सवाल; पत्नी ने किया हत्या का दावा, पुलिस ने दी सफाई

Last Updated : May 4, 2026 at 2:38 PM IST

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