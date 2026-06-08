बरेली में मौलाना तौसीफ हत्याकांड, मुरादाबाद से आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल चोरी के शक में ट्रेन से दिया था धक्का
आरोपी की गिरफ्तारी बिहार से मिले एक वीडियो क्लिप और तकनीकी जांच के आधार पर की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 4:49 PM IST
बरेली : चलती ट्रेन में मौलाना तौसीफ हत्याकांड का जीआरपी पुलिस ने दो महीने बाद खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पंकज राजपूत नाम के आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बिहार से मिले एक वीडियो क्लिप और तकनीकी जांच के आधार पर की गई है.
घटना 26 अप्रैल 2026 की है. मौलाना तौसीफ उर्स में शामिल होकर बरेली से ट्रेन के माध्यम से अपने घर किशनगंज (बिहार) जा रहे थे. इसी दौरान कैंट थाना क्षेत्र में चलती ट्रेन में उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई.
मामले की जांच मृतक की पत्नी की शिकायत पर शुरू हुई. जीआरपी ने बरेली से बिहार तक यात्रियों से पूछताछ की और सर्विलांस के जरिए संदिग्धों की लोकेशन ट्रेस की. जांच में सबसे अहम सुराग एक वीडियो क्लिप से मिला, जिसमें आरोपी की पहचान की पुष्टि हुई.
इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी को एक मुखबिर की सूचना पर मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है.
पूछताछ में आरोपी पवन ने बताया कि वह घटना वाले दिन अपनी बहन के रिश्ते के लिए मुरादाबाद से बरेली आया था. उसने शराब पी थी और नींद के कारण वह बरेली से आगे निकल गया.
इसी दौरान उसे शक हुआ कि मौलाना ने उसका मोबाइल चोरी कर लिया है. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने मौलाना के साथ मारपीट की तथा उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया.
घटना के बाद कुछ यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को मौलाना का दोस्त बताकर बचा लिया और शाहजहांपुर स्टेशन पर उतरकर फरार हो गया. बाद में वह मुरादाबाद पहुंच गया.
वहीं मृतक की पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है. मामला तब चर्चा में आया जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके मौलाना तौसीफ की हत्या का आरोप लगाते हुए घटना को एक मुद्दा बनाया था.
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