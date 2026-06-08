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बरेली में मौलाना तौसीफ हत्याकांड, मुरादाबाद से आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल चोरी के शक में ट्रेन से दिया था धक्का

दो महीने बाद पकड़ा गया आरोपी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : चलती ट्रेन में मौलाना तौसीफ हत्याकांड का जीआरपी पुलिस ने दो महीने बाद खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पंकज राजपूत नाम के आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बिहार से मिले एक वीडियो क्लिप और तकनीकी जांच के आधार पर की गई है. घटना 26 अप्रैल 2026 की है. मौलाना तौसीफ उर्स में शामिल होकर बरेली से ट्रेन के माध्यम से अपने घर किशनगंज (बिहार) जा रहे थे. इसी दौरान कैंट थाना क्षेत्र में चलती ट्रेन में उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई. मौलाना की पत्नी ने सरकार से मांगी मदद. (Video Credit; ETV Bharat) मामले की जांच मृतक की पत्नी की शिकायत पर शुरू हुई. जीआरपी ने बरेली से बिहार तक यात्रियों से पूछताछ की और सर्विलांस के जरिए संदिग्धों की लोकेशन ट्रेस की. जांच में सबसे अहम सुराग एक वीडियो क्लिप से मिला, जिसमें आरोपी की पहचान की पुष्टि हुई. इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी को एक मुखबिर की सूचना पर मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है.