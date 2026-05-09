लखनऊ में मौलाना सैयद काब रशीदी बोले- मदरसों में सुधार की जरूरत, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए भारत का संविधान
सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना सैयद काब रशीदी मदरसों में पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर अभियान चला रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 7:38 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 8:03 PM IST
लखनऊ : देशभर के मदरसों में पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना सैयद काब रशीदी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि मदरसों में भी सुधार हो, ताकि वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को यह समझ हो सके कि आज की दुनिया और देश की जरूरतें क्या हैं. उन्होंने कहा, कोशिश है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में भारत के संविधान को शामिल किया जाए, ताकि बच्चों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की जानकारी मिल सके.
मौलाना रशीदी ने बताया, मैंने खुद संविधान की मूलभूत बातों और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को शामिल करते हुए एक किताब लिखी है. यह किताब खास तौर पर मदरसे के छात्रों के लिए तैयार की गई है और जल्द ही इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी. साथ ही इस पुस्तक का पांच भाषाओं में अनुवाद भी कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि मदरसे के छात्र-छात्राएं धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ देश के संविधान की भी शिक्षा हासिल करें, ताकि उन्हें अपने हक, अधिकार और जिम्मेदारियों की सही जानकारी हो सके.
मौलाना रशीदी ने कहा, सरकार भी मदरसों में सुधार चाहती है, लेकिन सुधार के नाम पर मदरसों की मूलभूत संरचना को बदलना सही नहीं होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि मदरसों का उद्देश्य इंजीनियर या डॉक्टर बनाना नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि ऐसा सिलेबस लागू होना चाहिए जो दीन और दुनिया दोनों के मुताबिक हो, लेकिन मदरसों की बुनियादी पहचान कायम रहनी चाहिए.
उन्होंने दावा किया कि देश के मुस्लिम बच्चों में केवल करीब एक प्रतिशत बच्चे ही मदरसों में शिक्षा लेते हैं, जबकि बाकी 99 प्रतिशत अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं. ऐसे में सरकार को सिर्फ मदरसों पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय बाकी छात्रों की शिक्षा पर भी विचार करना चाहिए.
मौलाना रशीदी ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की कि एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, जो मदरसों के पाठ्यक्रम में जरूरी बदलावों पर काम करे. उन्होंने कहा कि इस अभियान को देशव्यापी रूप दिया जाएगा. इसके तहत असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई राज्यों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मदरसों के छात्र-छात्राएं संविधान को समझें, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जानें और एक जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज और देश के विकास में योगदान दें.
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