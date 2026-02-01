केंद्रीय बजट 2026; बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी और मेरठ में किसान नेता रोहित जाखड़ ने दी प्रतिक्रिया, जानिये क्या कहा?

ETV Bharat / state

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 6:31 PM IST

बरेली/मेरठ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में पेश कर दिया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बजट को संतुलित, दूरदर्शी और स्वागतयोग्य बताया.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और बजट में अल्पसंख्यकों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जो सराहनीय है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दी प्रतिक्रिया (Video credit)



उन्होंने कहा कि बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 3350 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस वर्ग के उत्थान और कल्याण को लेकर गंभीर है. उन्होंने बताया कि यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 166 करोड़ रुपये अधिक है, जो सरकार की सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयासों को दर्शाती है.



उन्होंने कहा कि बजट में व्यापार, उद्योग, बाजार, नौकरी पेशा वर्ग, घरेलू क्षेत्र, युवा, खेल, शिक्षा और अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग-अलग प्रावधान कर देश को विकास की नई दिशा देने का प्रयास किया गया है. बजट में प्रधानमंत्री के नारे 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की स्पष्ट झलक दिखाई देती है.



उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना बेहद जरूरी है. अफसरशाही में व्याप्त लूट-खसोट और लापरवाही के कारण कई बार योजनाएं अल्पसंख्यकों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पातीं, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही.

उन्होंने सरकार से अपील की कि योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और ईमानदार क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अल्पसंख्यक समाज को वास्तविक लाभ मिल सके.

किसान नेता रोहित जाखड़ ने दी प्रतिक्रिया (Video credit)

मेरठ में किसानों के मुद्दे पर किसान नेता रोहित जाखड़ ने दी प्रतिक्रिया

मेरठ : किसानों के मुद्दे पर किसान नेता रोहित जाखड़ ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि न ही तो बजट में किसान सम्मान निधि बढ़ाने को लेकर कोई बात की गई है, ना ही एमएसपी को लेकर ही कोई बात इस बजट में हुई है. हालांकि AI तकनीक से खेती किसानी को बढ़ावा देने की बात बजट में जरूर की गई है. उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल किसान तभी करेगा जब उसको उसका वाजिब दाम मिलेगा. इसमें कितना समय लगेगा वह तो समय बताएगा. आम जनमानस के अपेक्षित बजट में चीजें दिखाई नहीं देतीं.

मेरठ जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने दी प्रतिक्रिया : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत ) के मेरठ जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इतिहास में पहला ऐसा बजट है जिससे चारों और निराशा है. बजट 2026 में युवा किसानों का जिक्र तक नहीं है. किसान और युवा खाली हाथ रह गए. किसानों को एमएसपी की उम्मीद थी, युवाओं को नए रोजगार अवसर की उम्मीद थी.

