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मुस्लिम दुल्हनों की तवायफ़ से तुलना पर एआईएमआईएम नेता अख्तरुल पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन

बहराइच: बिहार के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मुस्लिम दुल्हनों की तवायफ़ से तुलना करने के बाद अब राजनीति गलियारों समेत मुस्लिम सूफी संतों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

जनपद पहुंचे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर बरसे. साथ ही उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने जो बातें कही हैं, वह काबिले मजम्मत हैं, निंदनीय हैं. और उनको महिलाओं का सम्मान, इज्जत और एहतराम समझना चाहिए. खुद इस्लाम इस बात का कायल है. इस्लाम ने महिलाओं को बहुत इज्जत दी, सम्मान दिया और घर की जीनत करार दिया. और साथ ही साथ और सम्मान इस्लाम ने इस तरह दी.

उन्होंने कहा कि मां के पैरों तले जन्नत है. ​और अब ऐसी कंडीशन में अख्तरुल ईमान साहब एक मुस्लिम दुल्हन को तवायफ से तशबीह दे रहे हैं. कितनी घटिया और निंदनीय बात उन्होंने कही.

तवायफ से किसी भी महिला को चाहे दुल्हन हो या गैर दुल्हन हो, तशबीह नहीं दी जा सकती. तवायफ एक बदनामे जमाना नाम है और दुल्हन एक खूबसूरत और इज्जतदार महिला का नाम है. जब दुल्हन सज करके अपने एक नए घर में जाती है, तो वह अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है. और वह एक फिर परिवार के मानिंद वह हो जाती है. और ऐसा ही अल्लाह ताला ने इंसान और इंसान के दरमियान मर्द और औरत को पैदा किया, ताकि अफजायशे नस्ल हो, यानी नस्ल बढ़े, तो ऐसे ही नस्ल बढ़ती जाती है. तो यह एक जोड़ा खुद अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है. और दुल्हन जब महिला को बनाया जाता है तो, वह एक नई जिंदगी का आगाज करती है तो, इसलिए उसका इज्जत, एहतराम, सम्मान बहर सूरत जरूरी है और हर धर्म ने इसको इज्जत दी है.

​अख्तरुल ईमान साहब को न जाने क्या हुआ कि वह इस तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे. उन्होंने यहां तक कह दिया कि गैर मुस्लिम महिला और मुस्लिम महिला में कोई फर्क, कोई तमीज नहीं नजर आती. अब जाहिर बात है कि हमारे भारत में जो कल्चर है, तहजीब और तमद्दुन है, वह मिलाजुला है. हिंदू-मुस्लिम मिलाजुला कल्चर है, तो अब इस कल्चर के तहत जब महिलाएं अपनी पसंद के हिसाब से लिबास पहनती हैं, उस पर अख्तरुल ईमान साहब की पसंद नहीं चल सकती.

महिला, हर शख्स को चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको आजादी है अपने कपड़े पहनने का, अपने खाने-पीने का. इस तरीके से वह महिलाएं अपने रीति-रिवाज, अपनी परंपराओं को निभाती हैं. उनको इस तरह का भाषा इस्तेमाल करना, गोया कि भाईचारे को भी तोड़ना है. और यह एक तरीके से महिला की तौहीन है. अख्तरुल ईमान साहब भारत की तमाम महिलाओं से माफी मांगें. एक बार नहीं, बल्कि उनको सौ बार माफी मांगना होगी.