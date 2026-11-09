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सोनिया गांधी के बयान पर मौलाना का पलटवार; कांग्रेस की गलतियों की वजह से यह सब हुआ

सोनिया गांधी के बयान पर मौलाना का पलटवार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की आने वाली किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के दौरान सिर्फ सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि देश के करोड़ों इंसाफ और अमन पसंद लोग भी इस घटना से दुखी थे.