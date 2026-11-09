सोनिया गांधी के बयान पर मौलाना का पलटवार; कांग्रेस की गलतियों की वजह से यह सब हुआ
उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री टेलीविजन पर देख रहे थे और मस्जिद के पूरी तरह ढहने के बाद कार्रवाई की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:49 PM IST
बरेली: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की आने वाली किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के दौरान सिर्फ सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि देश के करोड़ों इंसाफ और अमन पसंद लोग भी इस घटना से दुखी थे.
मौलाना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार मस्जिद को बचाने में नाकाम रही. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में भरोसा दिया था. केंद्र में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे. कांग्रेस की कमान भी उनके हाथों में थी. इसके बावजूद मस्जिद को गिरा दिया गया.
मौलाना का आरोप है कि जब मुस्लिम सांसद प्रधानमंत्री से कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, तब भी तत्काल कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री उस समय टेलीविजन पर घटनाक्रम देख रहे थे और मस्जिद के पूरी तरह ढहने के बाद कार्रवाई की गई.
मौलाना ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए उसी स्थान पर मस्जिद बनाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां राम मंदिर बन चुका है. उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने मुस्लिम समाज के बीच कांग्रेस की छवि को प्रभावित किया.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गलतियों और समय पर निर्णय नहीं लेने का खामियाजा पार्टी को राजनीतिक रूप से भुगतना पड़ा है. उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से कमजोर स्थिति में है और मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय दलों की ओर चला गया.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व बाबरी मस्जिद की सुरक्षा और उस समय अमन-शांति बनाए रखने में विफल रहा. मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समाज ने कांग्रेस से दूरी बनाने का फैसला उसकी पुरानी गलतियों की वजह से किया.
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