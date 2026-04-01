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मदरसा बोर्ड खत्म करने पर बिफरे मौलाना शाहबुद्दीन, बोले यह ऐतिहासिक गलती

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने पर बिफरे मौलाना शाहबुद्दीन. ( ETV Bharat )

बरेली: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक गलती बताते हुए कहा कि मदरसों को बदनाम करना और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है. मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि देश की आजादी में मदरसों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. बड़ी संख्या में उलेमा और छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कुर्बानियां दीं. ऐसे संस्थानों पर सवाल उठाना इतिहास को नजरअंदाज करने जैसा है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना सही जानकारी के मदरसों को जिहादी सोच से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि असंवैधानिक और गैर-नैतिक भी है. उनका कहना था कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को शिक्षा संस्थानों में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, न कि उन्हें बदनाम करना चाहिए.