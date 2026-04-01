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मदरसा बोर्ड खत्म करने पर बिफरे मौलाना शाहबुद्दीन, बोले यह ऐतिहासिक गलती

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहाकि मदरसों को बदनाम करना और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाना गलत.

MAULANA SHAHABUDDIN
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने पर बिफरे मौलाना शाहबुद्दीन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:45 PM IST

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बरेली: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक गलती बताते हुए कहा कि मदरसों को बदनाम करना और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है.

मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि देश की आजादी में मदरसों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. बड़ी संख्या में उलेमा और छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कुर्बानियां दीं. ऐसे संस्थानों पर सवाल उठाना इतिहास को नजरअंदाज करने जैसा है.

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना सही जानकारी के मदरसों को जिहादी सोच से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि असंवैधानिक और गैर-नैतिक भी है. उनका कहना था कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को शिक्षा संस्थानों में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, न कि उन्हें बदनाम करना चाहिए.

मौलाना ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कई मदरसों को बंद किया गया है और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई है, जिससे समाज में चिंता का माहौल है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम धार्मिक शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं.

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में विभाजनकारी सोच को रोकने के लिए मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026 से इन संस्थानों में समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, ताकि बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम जरूरी है.

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