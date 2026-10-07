ETV Bharat / state

नदवा के मोहतमिम मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी का निधन

लखनऊ: दारुल उलूम नदवतुल उलमा और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान, अरबी भाषा एवं साहित्य के विशेषज्ञ, पत्रकार और लेखक मौलाना डॉ. सईदुर्रहमान आज़मी नदवी के निधन की खबर से शैक्षिक और धार्मिक जगत में शोक की लहर है. मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी का जीवन इस्लामी शिक्षा, अरबी भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और धार्मिक संस्थानों की सेवा से जुड़ा रहा. वह लंबे समय तक दारुल उलूम नदवतुल उलमा से जुड़े रहे और शैक्षिक एवं वैचारिक परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

नदवा में शिक्षा के दौरान उनकी शैक्षिक प्रतिभा सामने आई और शिक्षा पूरी करने के बाद वह इसी संस्थान से शिक्षक के रूप में जुड़ गए. इस तरह जिस संस्थान से उन्होंने एक छात्र के रूप में अपनी शैक्षिक सफर की शुरुआत की, उसी संस्थान में शिक्षक, साहित्यकार, पत्रकार, अरबी विभाग के जिम्मेदार और बाद में मोहतमिम के रूप में लंबे समय तक सेवाएं दीं.मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष अरबी पत्रकारिता है. वह मासिक पत्रिका ‘अल-बहसुल इस्लामी’ से लंबे समय तक जुड़े रहे और वर्ष 1979 में इसके मुख्य संपादक की जिम्मेदारी संभाली. इस पत्रिका के माध्यम से भारत के धार्मिक, शैक्षिक और वैचारिक विमर्श को अरब जगत तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

प्रारंभिक शिक्षा से नदवा तक का सफर: मौलाना सईदुर्रहमान नदवी का जन्म 1934 में मऊ में हुआ था. प्रारंभिक शिक्षा के बाद वर्ष 1952 में आगे की शिक्षा और ज्ञान के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ पहुंचे. यहां उन्होंने नदवा के प्रमुख शिक्षकों से अरबी भाषा, साहित्य, धार्मिक शिक्षा और अन्य विषयों का अध्ययन किया. उनके शिक्षकों में मौलाना शाह मोहम्मद हलीम अता सलोनवी, मौलाना अबुलफजल, अब्दुल हफीज बलियावी, डॉ. अब्दुल्लाह अब्बास नदवी और मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी जैसे नाम शामिल हैं.

उनकी पत्रकारिता केवल संपादकीय जिम्मेदारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अरबी भाषा में शैक्षिक, धार्मिक और समकालीन विषयों पर लगातार लिखा. उनकी अरबी पत्रकारिता पर बाकायदा शोध कार्य भी हुआ और उनकी सेवाओं को भारत में अरबी पत्रकारिता तथा अरबी साहित्य के विकास के संदर्भ में शोध का विषय बनाया गया है.



मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी ने नदवतुल उलमा में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वह अरबी विभाग से जुड़े रहे. वर्ष 1991 से 1993 के दौरान उन्होंने संपादकीय कार्यों की निगरानी की, 1993 से 1999 तक अरबी विभाग के अध्यक्ष रहे और वर्ष 2000 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मोहतमिम नियुक्त किए गए.

मोहतमिम के रूप में उनकी जिम्मेदारी केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं थी. वह नदवा की शिक्षण, शैक्षिक और पत्रकारिता गतिविधियों से भी गहराई से जुड़े रहे. उनके व्यक्तित्व में शिक्षक, प्रशासक, लेखक और पत्रकार की कई विशेषताएं एक साथ मौजूद थीं.



मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्यों में शामिल था. बोर्ड के साथ उनका जुड़ाव मुख्य रूप से सदस्य के रूप में रहा. वह देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत, धार्मिक पहचान और मुसलमानों से जुड़े सामूहिक मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं में शैक्षिक रूप से भाग लेते रहे.

मई 2026 में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से नदवतुल उलमा में आयोजित तफहीम-ए-शरीयत कार्यशाला के अवसर पर उनकी शैक्षिक और धार्मिक सेवाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया गया. इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने उनकी शैक्षिक, साहित्यिक, धार्मिक और पत्रकारिता सेवाओं की सराहना की थी. मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी ने अरबी और उर्दू दोनों भाषाओं में शैक्षिक एवं साहित्यिक कार्य किया.



उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में ‘इस्लाम और पश्चिम’ है. इसके अलावा उनकी शैक्षिक रचनाओं, लेखों और अरबी पत्रकारिता का बड़ा संग्रह मासिक पत्रिका ‘अल-बहसुल इस्लामी’ और अन्य शैक्षिक एवं साहित्यिक पत्रिकाओं में बिखरा हुआ है.



मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी की लंबी शैक्षिक यात्रा को विभिन्न स्तरों पर सम्मान मिला. वर्ष 2019 में उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की ओर से मानद डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की गई. इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने वर्ष 2013 में उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था.



मई 2026 में जामिया हिदाया, जयपुर की ओर से भी उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया गया. इस अवसर पर उनके जीवन को सादगी, विनम्रता, निष्ठा, समय की पाबंदी और संस्थान के प्रति समर्पण के संदर्भ में याद किया गया.



मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी का जीवन नदवतुल उलमा की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ अरबी भाषा एवं साहित्य, पत्रकारिता, लेखन और समकालीन वैचारिक मुद्दों की समझ को भी महत्व दिया गया. एक छात्र के रूप में नदवा आने वाले मौलाना ने इसी संस्थान में शिक्षक के रूप में सेवाएं दीं, अरबी विभाग की जिम्मेदारियां संभालीं, ‘अल-बहसुल इस्लामी’ का संपादन किया और अंततः नदवतुल उलमा के मोहतमिम के रूप में संस्थान का नेतृत्व किया.

ये भी पढ़ें: दारुल उलूम के वरिष्ठ शिक्षक मौलाना नजरुल हफीज का निधन