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भारत के कई फैसले अमेरिका और इजराइल के प्रभाव में लिए जा रहे हैं; मौलाना कल्बे जव्वाद

सहारनपुर में शिया धर्मगुरु ने महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर उठाए सवाल.

मौलाना कल्बे जव्वाद
मौलाना कल्बे जव्वाद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 12:57 PM IST

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सहारनपुर: शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी रविवार को सहारनपुर पहुंचे. जहां उन्होंने देश की विदेश नीति, इजराइल से संबंध, अमेरिका के प्रभाव, चाबहार पोर्ट परियोजना, महंगाई और धर्म की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भारत के कई फैसले अमेरिका और इजराइल के प्रभाव में लिए जा रहे हैं. हालांकि मौलाना कल्बे जव्वाद ने सबसे पहले सहारनपुर के सांप्रदायिक सौहार्द की सराहना की.

उन्होंने कहा कि शहर में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा मजबूत है और शिया-सुन्नी समुदायों के बीच भी बेहतर संबंध देखने को मिलते हैं. बड़ी आबादी और विविधता के बावजूद यहां सामाजिक समरसता का माहौल बना हुआ है. विदेश नीति पर बोलते हुए मौलाना ने सवाल उठाया कि भारत को इजराइल से ऐसा क्या लाभ मिल रहा है, जिसके कारण ईरान और रूस जैसे पुराने सहयोगियों से दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है.

उन्होंने कहा कि भारत को तेल, गैस, यूरिया और रोजगार के अवसर मुख्य रूप से मुस्लिम देशों से मिलते हैं, जबकि इजराइल से इस प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलते. सरकार से इस संबंध में स्पष्ट जवाब देने की मांग की. आरोप लगाया कि भारत की कुछ नीतियां अमेरिका और इजराइल के दबाव में प्रभावित हो रही हैं.

मौलाना सैयद कल्बे चाबहार पोर्ट परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस परियोजना में भारत का बड़ा निवेश हुआ था, लेकिन इसके अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाए. उन्होंने पूछा कि यदि परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया तो जनता के धन की भरपाई कैसे होगी.

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की और उनके खिलाफ लगे अंतरराष्ट्रीय आरोपों का हवाला दिया. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए. हालांकि इन मुद्दों पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक विचार व्यक्त किए और अपने दावों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया.

धर्म और राजनीति के संबंध में मौलाना ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उनका कहना था कि धर्म आधारित राजनीति समाज में विभाजन पैदा करती है और इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल विकास और जनहित के मुद्दों पर काम करते हैं, उन्हें धर्म का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती. मुस्लिम समाज को लेकर प्रचलित कुछ धारणाओं पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. चार शादियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है और समाज में भ्रम फैलाया जाता है.

मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने कहा कि ऐसे विषयों का उपयोग लोगों को गुमराह करने के लिए किया जाता है. वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मौलाना ने मतदाताओं से अपील की कि वे उन दलों और उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें जो विकास, शिक्षा, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर काम करते हैं. जनता को धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वालों से सावधान रहना चाहिए और अपने वोट का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए. मौलाना के बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

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