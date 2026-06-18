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बिहार से गिरफ्तार आतंकी मौलाना इजहार उल हक की रिमांड बढ़ी, 22 जून तक ATS करेगी पूछताछ

एटीएस मौलाना इजहार से उसके पाकिस्तानी हैंडलरों, अफगानिस्तान के एक मोबाइल नंबर, जिहादी साहित्य, भड़काऊ तकरीरों और संदिग्ध फंडिंग के संबंध में कर रही पूछताछ.

MAULANA IZHAR UL HAQ ATS REMAND
आतंकी मौलाना इजहार उल हक की रिमांड बढ़ी (Getty image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 8:19 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 8:44 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी नेटवर्क से जुड़े मौलाना इजहार उल हक की रिमांड बढ़ा दी गई है. मधुबनी की विशेष अदालत ने उसे अब 22 जून तक एटीएस की हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. अब उसे 22 जून तक मध्य प्रदेश एटीएस की रिमांड पर रखा जाएगा. एटीएस की टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है. आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच मुकेश मलिक की कोर्ट में पेश किया गया था.

मौलाना इजहार उल हक को 16 जून को बिहार के मधुबनी से देश विरोधी गतिविधियों और संदिग्ध आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उसे मधुबनी की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां पहले 20 जून तक एटीएस रिमांड मंजूर की गई थी. जांच एजेंसियों की ओर से पूछताछ के लिए और समय की मांग किए जाने पर अदालत ने रिमांड अवधि बढ़ाकर 22 जून तक कर दी.

फिलहाल बिहार में ही मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश एटीएस की टीमें संयुक्त रूप से उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं. जानकारी के अनुसार, पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. इसी आधार पर एटीएस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और उससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है. 22 जून के बाद मध्य प्रदेश एटीएस मौलाना इजहार उल हक को आगे की पूछताछ के लिए भोपाल ला सकती है.

आतंकी फ़राज़ से ATS से पूछताछ के दौरान अहम जानकारी सामने आई

भोपाल के काजी कैंप इलाके से ATS के हत्थे चढ़े संदिग्ध आतंकी फ़राज़ से पूछताछ के दौरान उसको लेकर अहम जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि वह पढ़ाई के लिए देवबंद गया था, जहां उसकी मुलाकात सहारनपुर निवासी नईम कुरैशी उर्फ अब्दुल्ला से हुई थी. एटीएस दोनों के बीच संबंधों और उनके संपर्कों की गहन जांच कर रही है.

पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर देश में स्लीपर सेल तैयार करने में जुटा था मौलाना इजहार

एटीएस के अनुसार 56 वर्षीय मौलाना इजहार पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर देश में स्लीपर सेल तैयार करने में जुटा हुआ था. एजेंसी अब सच सामने लाने के लिए मौलाना इजहार का सामना नईम और शाकिव से भी कराएगी. जानकारी के अनुसार बिहार के मधुबनी जिले के नौतोले क्षेत्र के एक गांव में आयोजित निकाह समारोह में पहुंचे मौलाना इजहार को संयुक्त कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

एटीएस ने मौलाना इजहार से शुरू कर दी है गहन पूछताछ

इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया. एटीएस की टीम शादी समारोह में मेहमान बनकर शामिल हुई और मौके पर ही उसे दबोच लिया. इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एटीएस की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाया और संदिग्ध स्लीपर सेल से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया.

एटीएस ने मौलाना इजहार से उसके पाकिस्तानी हैंडलरों, अफगानिस्तान के एक मोबाइल नंबर, जिहादी साहित्य, भड़काऊ तकरीरों और संदिग्ध फंडिंग के संबंध में गहन पूछताछ शुरू कर दी है. जांच एजेंसियों का दावा है कि वह अपने नेटवर्क के जरिए युवाओं तक भड़काऊ भाषण और कट्टरपंथी सामग्री पहुंचाने का काम करता था.

फिलहाल एटीएस की पूछताछ जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं. हालांकि जांच पूरी होने तक एजेंसियां किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही हैं और पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

Last Updated : June 18, 2026 at 8:44 PM IST

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