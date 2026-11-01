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उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान पर मौलाना का फतवा, शादी को बताया नाजायज

उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान पर मौलाना का फतवा ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शादी को लेकर बरेली से बड़ा बयान सामने आया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस शादी को इस्लामी शरीयत के मुताबिक नाजायज करार देते हुए फतवा जारी किया है.

मौलाना का कहना है कि इस्लाम में निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है. यदि दोनों में से कोई एक गैर-मुस्लिम है तो ऐसी शादी जायज नहीं मानी जा सकती. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्लाम में शादी-विवाह को लेकर स्पष्ट उसूल और कायदे निर्धारित किए गए हैं. इनमें सबसे अहम शर्त यह है कि निकाह करने वाले दोनों पक्ष मुस्लिम हों, लेकिन उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं, जबकि निधि राजदान गैर-मुस्लिम हैं. ऐसे में दोनों के बीच हुई शादी इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जायज नहीं है.