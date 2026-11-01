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उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान पर मौलाना का फतवा, शादी को बताया नाजायज

इस्लाम में निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है!

उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान पर मौलाना का फतवा
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान पर मौलाना का फतवा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 4:04 PM IST

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बरेली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शादी को लेकर बरेली से बड़ा बयान सामने आया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस शादी को इस्लामी शरीयत के मुताबिक नाजायज करार देते हुए फतवा जारी किया है.

मौलाना का कहना है कि इस्लाम में निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है. यदि दोनों में से कोई एक गैर-मुस्लिम है तो ऐसी शादी जायज नहीं मानी जा सकती. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि इस्लाम में शादी-विवाह को लेकर स्पष्ट उसूल और कायदे निर्धारित किए गए हैं. इनमें सबसे अहम शर्त यह है कि निकाह करने वाले दोनों पक्ष मुस्लिम हों, लेकिन उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं, जबकि निधि राजदान गैर-मुस्लिम हैं. ऐसे में दोनों के बीच हुई शादी इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जायज नहीं है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान (VIDEO Credit: ETV Bharat)
मौलाना ने अपने बयान में कहा कि उमर अब्दुल्ला को शादी से पहले निधि राजदान को इस्लाम कबूल कराना चाहिए था. इसके बाद इस्लामी रीति-रिवाज और शरीयत के मुताबिक निकाह किया जाता तो यह शादी जायज होती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस्लाम की नजर में यह शादी नाजायज नही है.मौलाना के इस बयान के बाद से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की निजी जिंदगी और धार्मिक मान्यताओं को लेकर बरेली से आया यह बयान एक बार फिर सुर्खियों में है. हालांकि, इस मामले में उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है. बता दें कि मौलाना शाहबुद्दीन ने कुछ दिन पहले सारा अली के धार्मिक यात्रा को लेकर भी फतवा जारी किया था.

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FATWA AGAINST OMAR AND NIDHI RAZDAN
WEDDING UMAR AND NIDHI RAZDAN
उमर और निधि राजदान की शादी
MUFTI SHAHABUDDIN RAZVI BARELVI

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