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आमिर खान की तीसरी शादी पर मुफ्ती का फतवा, मौलाना इफराहीम बोले- गैर-मुस्लिम महिला से शादी शरीयत के खिलाफ

आमिर खान की तीसरी शादी पर मुफ्ती का फतवा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : फिल्म अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर धार्मिक बहस तेज हो गई है. मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने फतवा जारी किया है. उन्होंने कहा, इस्लाम और शरीयत की रोशनी में किसी मुस्लिम पुरुष का गैर मुस्लिम महिला से निकाह जायज नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति गुनहगार माना जाएगा और उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए. मौलाना इफराहीम हुसैन ने कहा कि आमिर खान की तीसरी शादी की देशभर में चर्चा हो रही है. कई लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या इस्लाम में मुस्लिम पुरुष का गैर मुस्लिम महिला से विवाह करना जायज है. जवाब में उन्होंने कुरान और शरीयत के आधार पर अपना धार्मिक मत सार्वजनिक किया है. मौलाना ने निकाह का किया विरोध. (Video Credit; maulana ifrahims) शरीयत में जायज नहीं : उन्होंने कहा कि कुरान के अनुसार, मुस्लिम पुरुषों के लिए मुस्लिम महिलाओं से निकाह जायज है. यदि कोई मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम महिला से विवाह करता है, तो ऐसा निकाह शरीयत के अनुसार जायज नहीं माना जाएगा.