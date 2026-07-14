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आमिर खान की तीसरी शादी पर मुफ्ती का फतवा, मौलाना इफराहीम बोले- गैर-मुस्लिम महिला से शादी शरीयत के खिलाफ

मौलाना इफराहीम ने कहा, इस्लाम में गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना जायज नहीं है और ऐसा करने वाला गुनहगार होगा. अल्लाह से तौबा करनी चाहिए.

आमिर खान की तीसरी शादी पर मुफ्ती का फतवा.
आमिर खान की तीसरी शादी पर मुफ्ती का फतवा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 5:48 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 6:16 PM IST

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अलीगढ़ : फिल्म अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर धार्मिक बहस तेज हो गई है. मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने फतवा जारी किया है. उन्होंने कहा, इस्लाम और शरीयत की रोशनी में किसी मुस्लिम पुरुष का गैर मुस्लिम महिला से निकाह जायज नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति गुनहगार माना जाएगा और उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए.

मौलाना इफराहीम हुसैन ने कहा कि आमिर खान की तीसरी शादी की देशभर में चर्चा हो रही है. कई लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या इस्लाम में मुस्लिम पुरुष का गैर मुस्लिम महिला से विवाह करना जायज है. जवाब में उन्होंने कुरान और शरीयत के आधार पर अपना धार्मिक मत सार्वजनिक किया है.

मौलाना ने निकाह का किया विरोध. (Video Credit; maulana ifrahims)

शरीयत में जायज नहीं : उन्होंने कहा कि कुरान के अनुसार, मुस्लिम पुरुषों के लिए मुस्लिम महिलाओं से निकाह जायज है. यदि कोई मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम महिला से विवाह करता है, तो ऐसा निकाह शरीयत के अनुसार जायज नहीं माना जाएगा.

ऐसा विवाह मान्य नहीं : उन्होंने कहा कि जब तक संबंधित महिला इस्लाम स्वीकार कर ईमान न ले आए, तब तक ऐसा विवाह मान्य नहीं है. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है तो वह हराम और नाजायज अमल का दोषी होगा.

गलत संदेश जाता है : मौलाना ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं को स्पष्ट करना है. पूरी दुनिया में मुसलमानों के आचरण से ही इस्लाम और शरीयत की छवि बनती है. यदि कोई मुसलमान शरीयत के विरुद्ध कार्य करता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाता है और लोग उसे इस्लाम का आदेश समझ बैठते हैं.

लोगों को सही जानकारी मिले : उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर इस्लाम, शरीयत और अल्लाह के हुक्म पर सवाल उठाए जाते हैं. इसलिए यह जरूरी था कि कुरान की रोशनी में सही स्थिति स्पष्ट की जाए. इसी उद्देश्य से उन्होंने फतवा-ए-आम जारी किया है, ताकि लोगों को इस्लामी दृष्टिकोण की सही जानकारी मिल सके.

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Last Updated : July 14, 2026 at 6:16 PM IST

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