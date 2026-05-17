मौलाना अरशद मदनी बोले- मुसलमान न कभी झुका है और न झुकेगा, वंदे मातरम पर जताई आपत्ति
दिल्ली में आयोजित जमीयत अधिवेशन में मौलाना मदनी ने केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 9:13 PM IST
सहारनपुर : मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यसमिति के दो दिवसीय अधिवेशन में केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मस्जिदों, मकबरों और मदरसों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है. मुसलमानों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है.
मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा. इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन इस्लाम हमेशा कायम रहा. उन्होंने कहा कि देश में अब नफरत की राजनीति की जगह डर और धमकी की राजनीति ने ले ली है. मुसलमानों को यह एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि उन्हें शर्तों के साथ जीवन बिताना होगा.
अधिवेशन में जारी घोषणापत्र में जमीयत ने दावा किया कि हाल के वर्षों में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, जबकि संवैधानिक संस्थाएं और कानून व्यवस्था मूकदर्शक बनी हुई हैं. संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं.
मौलाना मदनी ने वंदे मातरम को लेकर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान दर्जा देना और सरकारी व शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार यह निर्णय वापस नहीं लेती तो जमीयत अदालत का दरवाजा खटखटाएगी. इसके साथ ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात भी कही.
उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी गईं. लोकतंत्र हर नागरिक को अपनी पसंद का नेता चुनने का अधिकार देता है और किसी दल को वोट न देना कोई अपराध नहीं है. मौलाना ने एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी जैसी कार्रवाई बताते हुए कहा कि इसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है.
उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें और सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें. उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान देशभक्त नागरिक है और देश की तरक्की में बराबर का भागीदार रहा है. हर कठिन समय में मुसलमानों ने अपनी देशभक्ति साबित की है.
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