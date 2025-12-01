दिल्ली के मौजपुर में बुटीक चलाने वाली महिला की गला दबाकर हत्या, पति निकला कातिल
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद के मौजपुर इलाके में महिला की हत्या. उसका पति के साथ काफी दिनों से किसी बात को लेकर था तनाव.
Published : December 1, 2025 at 10:15 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र के मौजपुर इलाके में एक बुटीक संचालिका की उसके ही पति ने गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
डीसीपी आशीष मिश्रा ने दी मामले की जानकारी: डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया की पुलिस के अनुसार रविवार तड़के जाफराबाद थाने में सूचना मिली कि मौजपुर स्थित एक दुकान के अंदर एक महिला बेहोश पड़ी है. तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक 36 वर्षीय महिला अपनी बुटीक की दुकान के अंदर अचेत अवस्था में मिली. दुकान का शटर आधा बंद था. महिला को तुरंत जग प्रकाश चन्द्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत किया इकट्ठा: सूचना के बाद फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया. प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका का मोबाइल फोन गायब है, जिसके आधार पर हत्या की दिशा में जांच आगे बढ़ाई गई.
जांच के दौरान मृतका के पति पर संदेह गहराया : जांच के दौरान मृतका के पति सतिश उर्फ अशोक (55), निवासी मौजपुर, पर संदेह गहराया. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. लगातार पूछताछ पर उसने अपराध कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से गलतफहमियां और आपसी तनाव चल रहा था, इसी को लेकर दुकान के अंदर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है.
जाफराबाद थाने में मामला दर्ज : पुलिस ने इस संबंध में जाफराबाद थाने में 103(1)/305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारी के अनुसार आगे की जांच जारी है, जिसमें आरोपी के बयान, फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.
