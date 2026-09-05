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महिला को मेडिकल स्टोर में बंधक बना मुंह में कपड़ा ठूंसा, कट्टे की नोंक पर 40 लाख की लूट

महिला के साथ लूट, कट्टे की नोक पर बनाया बंधक घटना मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के उपथाना अंतर्गत हाटा स्थित तिलया गांव की हैं. यहां पर घर में ही संचालित अंकुर मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार साहू गुरुवार को किसी कार्य के चलते घर से कहीं बाहर गए हुए थे. जिसके चलते उनकी पत्नी बेबी साहू एक बच्ची के साथ घर पर अकेली थी और मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहीं थी. रात तकरीबन 10 बजे बाइक सवार 2 युवक मेडिकल स्टोर पहुंच गए. उन्होंने इलाज के लिए कहा इसी दौरान 3 अन्य बदमाश भी पहुंच गए. बताया गया की सभी बदमाश खतरनाक हथियारो से लैस थे. तलवार, गड़ासा, और कट्टे की नोक पर वह दुकान के अंदर प्रवेश कर गए और महिला को बंधक बना लिया.

रीवा/मऊगंज : मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित तिलया गांव मे गुरुवार की रात सनसनी खेज वारदात हो गई. यहां पर संचालित एक मेडिकल स्टोर में महिला को बंधक बनाकर 40 लाख रूपए लूट लिए गए. 5 की संख्या में आए नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने महिला के पास से नगदी, सोने चांदी से निर्मित जेवर समेत मेडिकल स्टोर की समाग्री लूट कर फरार हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फेल गई. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

नगदी जेवर और मेडिकल समाग्री लेकर फरार

बताया जा रहा है की हथियारों के दम पर बदमाशों ने महिला को डराया धमकाया. महिला शोर न मचाऐ इसके लिए बदमाशों के द्वारा उसके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया गया. हाथ पैर बांध दिए गए. बदमाशों ने महिला को उसके ही घर स्थित मेडिकल स्टोर में तकरीबन 3 घंटे तक बंधक बनाएं रखा और घर के अंदर रखे सोने चांदी से बने जेवरात, नगदी के साथ साथ मेडिकल समाग्री को लूट कर मौके से फरार हो गए. पीड़िता के अनुसार, अज्ञात बदमाशों के द्वारा तकरीबन 40 की लूट की गई है.

घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप

देर रात महिला के घर पर हुई वरदात से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही मऊगंज एसडीओपी सची पाठक, थाना प्रभारी राजेश पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की. घटना स्थल पर फॉरेसिक की टीम बुलाई गई. पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू की है.

इलाज करवाने के बहाने आए थे

पीड़िता बेबी साहू के अनुसार" गुरूवार की रात बाइक में सवार होकर 2 लोग इलाज करवाने थे. इसके बाद 3 लोग और मौके पर पहुंच गए. सभी के पास हथियार थे तलवार और गडासा के साथ कट्टा भी था. कट्टे के नोक पर उन्होंने मुझे बंधक बना लिया. मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और हाथ पैर बांध दिए इसके बाद घर की तलाशी लेने लगे. बदमाशों ने लगभग 40 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया हैं. गहने, पैसे और मेडिकल की सामग्री लेकर वह मौके से फरार हो गए. 10 बजे बदमाशों ने बंधक बनाया था तकरीबन 3 घंटे तक वह घर पर ही मौजूद रहे.

मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

मामले में हनुमना थाना प्रभारी राजेश पटेल ने बताया, ''तिलया गांव की निवासी फरियादिया बेबी साहू के द्वारा घटना दिनांक की रात सूचना दी गई थी. उनका कहना था की 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने घर मे घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है. सोने चांदी से बने गहने और नगदी के अलावा मेडिकल समाग्री की लूट की गई है. शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया है. आरोपियों की तलाश की जा रही हैं.''