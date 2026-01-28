ETV Bharat / state

'बाहर मत निकलना ऑनलाइन मंगा लेना सामान', 23 दिन से गायब मऊगंज बीजेपी विधायक को किससे खतरा?

मऊगंज: अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है. जिसमें वे फोने पर बेटे को घर से बाहर ना निकलने और बिना जाने घर का दरवाजा ना खोलने की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं. उनकी बातचीत को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बीजेपी नेता प्रदीप पटेल किसी से डरे हुए हैं. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस वीडियो ने राजनीतिक गलियारों और रीवा-मऊगंज में भूचाल ला दिया है. हालांकि, यह वीडियो 23 दिन पुराना बताया जा रहा है. कथित रूप से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के बाद से ही विधायक मऊगंज से लापता हैं.

मऊगंज बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल लापता!

विधायक प्रदीप पटेल का कथित वीडियो सामने आने के बाद से मऊगंज में उनके चाहने वाले चिंतित है. उनका कहना है कि "वीडियो में जिस तरह से विधायक प्रदीप पटेल अपने परिवार को सतर्क कर रहे हैं. वीडियो में खुद पर किसी बड़े खतरे का अंदेशा जाहिर करना इस ओर इशारा करता है कि उन्हें किसी बात का डर सता रहा है." मंगलवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए वीडियो को देखकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. विधायक पिछले 23 दिनों से अज्ञातवास में हैं.

विधायक और बेटे के बीच की बातचीत

वीडियो में बेटे अर्जुन से फोन पर बातचीत करते हुए विधायक प्रदीप पटेल यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि "घर में हो, घर पर ही रहना, बाहर बिलकुल ही मत निकलना. कोई आए तो उन्हें बैठाना हैं और किसी सामान की आवश्यकता हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देना. मुझसे भी कहा जा रहा था कि बाहर मत जाना, लेकिन हम भोपाल आ गए थे. अपने सेवा कार्य जो भी हैं वह जारी रहेंगे. जनता की जो भी समस्याएं हैं, उसकी जानकारी लेटर पैड के माध्यम से अधिकारियों को देते रहना है. जो भी बैठक होंगी उसे तुम अटेंड कर लेना, मेरा जाना न के बराबर होगा. 3 साल तक इसी सब तरह से रहने देना है. 3 साल बाद देखेंगे राजनीति अब अपने को नहीं करना है.

'जो भी करना बचकर करना, दरवाजा नहीं खोलना'

विधायक प्रदीप पटेल ने आगे कहा, "जो भी करना बच बचाकर करना है. इस दौरान बेटे ने कहा कि क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं. वह कह रहें है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित होंगे. सभी लोग फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहां हैं. इस पर विधायक प्रदीप पटेल ने कहा मेरे पास भी बहुत सारे फोन कॉल आ रहें हैं. सब को तुम समझाओ, मैं सब को नहीं बता सकता. आक्रोशित होने की जरुरत नहीं है. कोई भी आए घंटी बजाए तो दरवाजा ऐसे ही नहीं खोलना है. सभी को बोल देना कोई भी समान लेना हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा घर से बाहर नहीं निकलेगा."