'बाहर मत निकलना ऑनलाइन मंगा लेना सामान', 23 दिन से गायब मऊगंज बीजेपी विधायक को किससे खतरा?
मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल 23 दिन से लापता, वीडियो में बेटे को घर से ना निकलने और दरवाजा ना खोलने की नसीहत.
Published : January 28, 2026 at 6:38 PM IST
मऊगंज: अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है. जिसमें वे फोने पर बेटे को घर से बाहर ना निकलने और बिना जाने घर का दरवाजा ना खोलने की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं. उनकी बातचीत को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बीजेपी नेता प्रदीप पटेल किसी से डरे हुए हैं. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस वीडियो ने राजनीतिक गलियारों और रीवा-मऊगंज में भूचाल ला दिया है. हालांकि, यह वीडियो 23 दिन पुराना बताया जा रहा है. कथित रूप से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के बाद से ही विधायक मऊगंज से लापता हैं.
मऊगंज बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल लापता!
विधायक प्रदीप पटेल का कथित वीडियो सामने आने के बाद से मऊगंज में उनके चाहने वाले चिंतित है. उनका कहना है कि "वीडियो में जिस तरह से विधायक प्रदीप पटेल अपने परिवार को सतर्क कर रहे हैं. वीडियो में खुद पर किसी बड़े खतरे का अंदेशा जाहिर करना इस ओर इशारा करता है कि उन्हें किसी बात का डर सता रहा है." मंगलवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए वीडियो को देखकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. विधायक पिछले 23 दिनों से अज्ञातवास में हैं.
विधायक और बेटे के बीच की बातचीत
वीडियो में बेटे अर्जुन से फोन पर बातचीत करते हुए विधायक प्रदीप पटेल यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि "घर में हो, घर पर ही रहना, बाहर बिलकुल ही मत निकलना. कोई आए तो उन्हें बैठाना हैं और किसी सामान की आवश्यकता हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देना. मुझसे भी कहा जा रहा था कि बाहर मत जाना, लेकिन हम भोपाल आ गए थे. अपने सेवा कार्य जो भी हैं वह जारी रहेंगे. जनता की जो भी समस्याएं हैं, उसकी जानकारी लेटर पैड के माध्यम से अधिकारियों को देते रहना है. जो भी बैठक होंगी उसे तुम अटेंड कर लेना, मेरा जाना न के बराबर होगा. 3 साल तक इसी सब तरह से रहने देना है. 3 साल बाद देखेंगे राजनीति अब अपने को नहीं करना है.
'जो भी करना बचकर करना, दरवाजा नहीं खोलना'
विधायक प्रदीप पटेल ने आगे कहा, "जो भी करना बच बचाकर करना है. इस दौरान बेटे ने कहा कि क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं. वह कह रहें है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित होंगे. सभी लोग फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहां हैं. इस पर विधायक प्रदीप पटेल ने कहा मेरे पास भी बहुत सारे फोन कॉल आ रहें हैं. सब को तुम समझाओ, मैं सब को नहीं बता सकता. आक्रोशित होने की जरुरत नहीं है. कोई भी आए घंटी बजाए तो दरवाजा ऐसे ही नहीं खोलना है. सभी को बोल देना कोई भी समान लेना हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा घर से बाहर नहीं निकलेगा."
विवादित जमीन मामले में विधायक ने की थी दखलअंदाजी
बताया जा रहा है कि बीती 3 जनवरी को एक विवादित जमीन के मामले में विधायक प्रदीप पटेल ने दखलअंदाजी की थी. जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ था. इस घटना के बाद वे 5 जनवरी को भोपाल के लिए रवाना हो गए थे. बताया जा रहा है कि विधायक प्रदीप पटेल का सर्कुलेट हो रहा वीडियो 6 जनवरी का है, जो 27 जनवरी की शाम मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. अब पूरा मामला क्या है विधायक और उनके परिवार को किससे खतरा यह तो वो ही स्पष्ट कर पाएंगे.
अपनी कार्य प्रणाली के चलते सुर्खियों में रहते हैं विधायक पटेल
यह पहला मामला नहीं है कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल अपने क्रियाकलापों को लेकर सुर्खियों में है. इससे पूर्व वे अपनी बातों को मनवाने के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों में बिस्तर डाल के धरना दे चुके हैं. फिर चाहे थाने में पहुंचकर खुद की गिरफ्तारी देने का मामला हो या पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में दखल देने का मामला हो. अन्य कई ऐसे मामले हैं जिसके चलते विधायक सुर्खियों में आ चुके हैं. अब एक बार फिर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे विधायक प्रदीप पटेल के इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है.
विधायक का होना चाहिए नार्को टेस्ट: पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी
इस मामले पर मऊगंज के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता लक्ष्मण तिवारी ने कहा, " लोकतंत्र में विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं. मऊगंज विधायक 5 जनवरी से गायब हैं. जनता ने अपने जन सेवक को इसलिए चुना कि वे उनकी समस्या को दूर करेंगे, लेकिन यहां स्थिति उलट है. जनसेवक ही सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है. इस मामले पर मेरा साफ कहना है कि विधायक अगर सही हैं तो कार्रवाई हो या अगर कोई विधायक इस तरह का नाटकीय रूप लेकर क्रियाकलाप कर रहा है तो उसका नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए."
'एसपी बोले शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई'
मऊगंज एसपी दिलीप सोनी का कहना है, "मऊगंज में दहशत का कोई माहौल नहीं है. स्थिति सामान्य है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हैं. अगर कोई शिकायत मिली तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. हमारे द्वारा विधायक से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक हम सफल नहीं हो पाए हैं. अगर कोई समस्या है तो वह हमसे साझा कर सकते हैं. पुलिस उनके साथ है. पूर्व में उनके साथ जो घटना हुई थी, उस पर हमने एफआईआर दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है. मऊगंज में जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की गई हैं."