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मऊगंज में 1 करोड़ की MD ड्रग्स बरामद, मुंबई तक फैला था सप्लाई चेन, 4 आरोपी गिरफ्तार

मऊगंज में चल रही थी एमडी ड्रग्स की बड़ी फैक्ट्री, मुंबई से केमिकल हैंडलिंग सीख कर आया था आरोपी, कार सहित करोड़ो की सामग्री जब्त.

Mauganj worth 1 crore drugs seized
मऊगंज में 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
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मऊगंज: पुलिस की टीम ने मऊगंज में अवैध तरीके संचालित ड्रग्स फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की. इस दौरान 1 करोड़ रुपए कीमत का एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से 4 लोगो को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस की टीम अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. बताया गया कि इस फैक्ट्री से ड्रग्स सप्लाई का चेन मुंबई तक फैला था.

मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मारी रेड

रविवार की रात रीवा रेंज के आईजी गौरव सिंह राजपूत को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिझौली गांव मे अवैध रूप से एमडी ड्रग्स (सिंथेटिक मादक पदार्थ) की फैक्ट्री का संचालन हो रहा है. सूचना मिलते ही मऊगंज एसपी सुरेन्द्र कुमार जैन के नेतृत्त्व में पुलिस टीम बिझौली गांव के लिए रवाना हुई. यहां पर किराए के एक मकान में संचालित अवैध फैक्ट्री पर पुलिस टीम ने घेराबंदी के बाद अचानक रेड की.

1 करोड़ की 360 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद (ETV Bharat)

1 करोड़ की 360 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद

अवैध फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स देखकर पुलिस के होश उड़ गए. मऊगंज एसपी सुरेन्द्र कुमार जैन ने बताया "फैक्ट्री के अंदर मौजूद चन्दन सिंह(26), अशोक गुप्ता(40), पीकचंद्र यादव(21 ) और ऋषभ सेन(18) को पुलिस ने तत्काल हिरासत में लिया. मौके से 360 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, आगे की कार्रवाई जारी है."

Mauganj MD drugs factory
करोड़ो की ड्रग्स बनाने की सामग्री जब्त (ETV Bharat)

वहीं, मौके से ड्रग्स तैयार करने वाले कई तरह के मेडिकल उपकरण, बड़ी मात्रा मे केमिकल, एसिड और 1 कार भी बरामद की गई है. जब्त की गई समाग्री की कुल कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपए है. पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में अवैध रूप से तैयार की जा रही एमडी ड्रग्स की सप्लाई रीवा से मुंबई तक होती थी. पुलिस पता लगा रही है कि इसका नेटवर्क मुंबई के अलावा और किन- किन राज्यों तक फैला हुआ है.

Mauganj MD drugs factory raid
किराए के घर में चल रही थी अवैध ड्रग्स फैक्ट्री (ETV Bharat)

आरोपी ने मुंबई में सीखा था केमिकल हैंडलिंग का काम

एसपी सुरेन्द्र कुमार जैन ने बताया, "पकड़े गए आरोपियों में से एक ने मुंबई में रहकर केमिकल हैंडलिंग का काम सीखा था. एक अन्य ने मुंबई में इस तरह की फैक्ट्री संचालित की, लेकिन मुंबई पुलिस की रेड में वह भाग कर यहां आया और यहां पर फैक्ट्री चलाने लगा. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जल्द ही इसका खुलासा होगा."

किराए के मकान पर संचालित था नशे की फैक्ट्री

आरोपी चंदन सिंह ने मुबंई के बदलापुर में किराये के कमरे में अपने एक साथी एक्सपर्ट के साथ ड्रग्स फैक्ट्री की शुरुआत की थी. जहां 1 वर्ष पूर्व मुंबई पुलिस की रेड पड़ी और वह वहां से भाग निकला. करीब 1 साल तक बेरोजगार घूमता रहा. इसके बाद मार्च में उसने मऊगंज के शाहपुर स्थित बिझौली गांव में यज्ञभान साहू के यहां 3000 रुपये मासिक पर किराये पर कमरा लिया.

आरोपी ने मकान मालिक को बताया था कि पाइपलाइन का काम चल रहा है. पाइप जोड़ने के लिए केमिकल तैयार किया जाएगा. इसी की आड़ में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री शुरू कर दी. जानकारी के मुताबिक यह एमडी ड्रग्स पान मसाले में उपयोग होती थी, जिसकी सप्लाई मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य भागों में की जाती थी.

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MAUGANJ 4 DRUGS ACCUSED ARRESTED
MAUGANJ WORTH 1 CRORE DRUGS SEIZED

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