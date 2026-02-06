मऊगंज में एग्जाम देने जा रही छात्रा से सामुहिक दुष्कर्म, जंगल में ले जाकर पिलाई शराब

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
मऊगंज: मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. आरोप है कि यहां पर रहने वाली कक्षा 8वीं की एक छात्रा अपनी सहेली के साथ प्री बोर्ड की परीक्षा देने जा रही रही थी. इसी दरमियान बाइक सवार 4 बदमाशों ने दोनों छात्राओं को बीच रास्ते मे रोक लिया. इसके बाद जबरन दोनों छात्राओं को खींचकर अपने साथ जंगल की तरफ ले गए. वारदात के दौरान बदमशों ने एक छात्रा को कुछ दूर पहले ही छोड़ दिया, जबकि एक छात्रा को एकांत में ले गए. जहां उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है वारदात से पहले बदमाशों ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाया था.

4 युवकों पर लगा 8वीं की छात्रा से सामुहिक दुष्कर्म का आरोप

घटना मऊगंज की है, यहां पर रहने वाली कक्षा 8वीं की नाबालिग छात्रा सुबह तकरीबन 10:30 बजे अपनी सहेली के साथ प्री बोर्ड की परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी. आरोप है की इसी दरमियान छात्राओं को रास्ते में दो बाइक मे सवार 4 बदमाश मिले. बाइक सवार बदमाशों ने छात्राओं का रास्ता रोका और दोनों छात्राओं को जबरन जंगल की तरफ ले गए. बदमाशों ने सहेली को दूर छोड़ दिया. इसके बाद एक छात्रा को सूनसान वाली जगह पर ले गए. इसके बाद बदमाशों ने पहले किशोरी को शराब पिलाई, इसके बाद उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

एसडीओपी का बयान (ETV Bharat)

बेहोशी हालत में मिलने की सूचना परिजनों को मिली

गुरुवार की देर शाम किशोरी के परिजनों को फोन के जरिए घटना की जानकारी मिली कि उनकी बेटी बेहोशी की हालत में मिली है. परिजन तत्काल मौके अपर पहुंचे. जिसके बाद किशोरी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. बताया गया की मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर मऊगंज एसपी दिलीप सोनी और एसडीओपी सची पाठक अस्पताल पहुंचे. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए.

बच्ची की मां ने दर्ज कराई थी FIR : SDOP सची पाठक

पूरे घटना क्रम को लेकर मऊगंज SDOP सची पाठक ने बताया की "एक मामला संज्ञान में आया था. किशोरी नशे की हालत में मिली थी. बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत अभी समान्य है. डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है. पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

मां ने 4 युवकों पर लगाया शराब पिलाकर गलत कृत्य करने का आरोप

SDOP सची पाठक के मुताबिक पीड़िता की मां का आरोप था कि 4 युवक बच्ची को अपने साथ ले गए. उसे जबरदस्ती शराब पिलाई, इसके बाद उसके साथ गलत कृत्य किया. प्रथम दृष्टया इसी आधार एफआईआर दर्ज की गई है. बच्ची के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. उसका मेडिकल परिक्षण कराया जाएगा. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

1 आरोपी गिरफ्तार 3 फरार : SDOP

पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं. जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. 3 आरोपी अभी भी फरार जिनकी तलाश करके जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

