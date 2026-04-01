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मऊगंज में बहू ने ससुर को जमीन पर पटककर उतारा मौत के घाट, प्राइवेट पार्ट में मारी थी लात

मऊगंज में बहू पर लाठी से वार करने की कीमत ससुर को जान देकर चुकानी पड़ी. बहू ने जमीन पर पटकर जमकर की पिटाई.

MAUGANJ BAHU MURDER FATHER IN LAW
मऊगंज में बहू ने ससुर की हत्या की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:46 AM IST

3 Min Read
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मऊगंज: लौर थाना क्षेत्र में घरेलू हिंसा में साकेत परिवार में हुए मामूली आपसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. विवाद के दौरान 75 वर्षीय ससुर ने अपनी बहू पर डंडे से वार कर दिया. ससुर की मार से तम-तमाइ बहू ने गुस्से में आकर पहले तो ससुर को जमीन पर पटक दिया इसके बाद उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी. इसी दौरान बहू ने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मार दी. इस दौरान ससुर को गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया.

बहू पर लगा प्राइवेट पार्ट में लात मारने का आरोप

लौर थाना अंतर्गत भगतपुरा गांव की यह घटना है. सोमवार को तकरीबन 11:00 बजे यहां पर रहने वाले 75 वर्षीय जगदीश साकेत और उसकी पत्नी का किसी बात को लेकर बहू के साथ मामूली विवाद हो गया. देखते ही देखते मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. इसी दरमियान ससुर जगदीश साकेत ने डंडा उठाया और बहू पर हमला कर दिया. ससुर के हमले से गुस्साई बहू भी आग बबूला हो गई. पहले तो उसने ससुर को जमीन पर पटका इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और फिर ससुर के प्राइवेट पार्ट पर जोरदार लात मार दी.

घरेलू हिंसा में बहू ने ससुर की हत्या की (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाते वक्त मौत

बताया गया कि प्राइवेट पार्ट मे चोट लगने के बाद ससुर जगदीश साकेत गंभीर रूप से घायल हो गया. चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य लोग दौड़कार घटना स्थल पहुंचे. इस दौरान बहू धमकाते हुए दूसरे कमरे की तरफ चली गई. घटना के बाद ससुर दर्द से कराहता रहा. उसे खून की उल्टियां हुई. जगदीश का बड़ा बेटा तत्काल घर पहुंचा, जिसके बाद पिता को गंभीर हालत मे देखकर देवतालाब के निजी अस्पताल लेकर जाने लगा लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही जगदीश साकेत ने दम तोड़ दिया.

Laur police station Mauganj
लौर पुलिस थाना, मऊगंज (ETV Bharat)

पति पर था किसी अन्य महिला से अवैध संबंध का शक

ससुर की मौत के बाद आरोपी बनाई गई बहू अक्सर अपने पति पर किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध होने का शक करती थी. इसी के चलते बहू का उसके ससुर और सास से विवाद भी होता था. बताया गया कि सोमवार को विवाद के दौरान बहू के साथ उसकी सास गाली गलौज कर रही थी. इस दौरान पुष्पा अपने मोबाइल फोन से विवाद का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके बाद ससुर ने बहू का फोन छीन लिया और खाट पर जाकर बैठ गया. मोबाइल वापस लेने के लिए बहू बार-बार ससुर से उलझ रही थी, इसी दरमियान ससुर ने डंडा उठाकर बहू पर वार कर दिया.

बहू गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

मऊगंज एसडीओपी सची पाठक ने बताया "लौर थाना क्षेत्र स्थित भगतपुरा गांव मे रहने वाले 75 वर्षीय जगदीश साकेत की हत्या का मामला संज्ञान मे आया था. मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी मृतक जगदीश की छोटी बहू है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. घरेलू विवाद के चलते ससुर के साथ मारपीट की गई थी. इलाज के लिए ससुर को अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी दरमियान उनकी मौत हो गई. मामले की विवेचना की जा रही है.

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