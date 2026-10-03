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मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हिस्ट्रीशीटर सुधीर सिंह गिरफ्तार, एक साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

मऊ : पूर्व विधायक और आईएस-191 गिरोह के सरगना रहे मुख्तार अंसारी के गैंग का सहयोगी बताया जा रहा हिस्ट्रीशीटर सुधीर सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. चिरैयाकोट थाना पुलिस ने शुक्रवार को अमिरहा पलिया मोड़ के पास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. सुधीर सिंह करीब एक साल से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था.





पुलिस रिकार्ड के अनुसार अल्देमऊ निवासी सुधीर सिंह के खिलाफ मऊ और बलिया जिलों में लूट, छिनैती, धमकी समेत गंभीर धाराओं में 32 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर में दर्ज है. पुलिस के अनुसार सुधीर सिंह मुख्तार अंसारी के गैंग का सहयोगी रहा है. उसका संबंध गैंग के कई अन्य हिस्ट्रीशीटरों के साथ है. जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य के मुताबिक शुक्रवार तड़के क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सुधीर सिंह अमिरहा पलिया मोड़ के पास मौजूद है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सुधीर सिंह करीब एक वर्ष से फरार था. उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों, कथित आपराधिक नेटवर्क और उसकी गतिविधियों से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाी जा रही है. पुलिस पूछताछ मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.