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मऊ में जातिसूचक टिप्पणियों पर सुभासपा का तीखा हमला, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मऊ : भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी (सुभासपा) ने राजभर, दलित और अति पिछड़े समाज के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. सुभासपा ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अभद्र टिप्पणियों और जमीन कब्जाने के आरोप लगाए. साथ ही दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.





ज्ञापन में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से राजभर और चमार जैसे जातिसूचक शब्दों का अपमानजनक संदर्भ में प्रयोग किया. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा गरीबों की जमीन कब्जाने और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं.



सुभासपा ने अपने ज्ञापन में कहा कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कथित रूप से गरीब और पिछड़े समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. पार्टी का कहना है कि ऐसी टिप्पणियां सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का काम करती हैं और प्रदेश की कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं हैं.



मुख्यमंत्री से मांग की गई कि कथित जातिसूचक टिप्पणी करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी धाराओं के तहत निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए.