ETV Bharat / state

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले- ओमप्रकाश राजभर का कोई वजूद नहीं, बसपा के लिए कही ऐसी बात

पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल. ( Photo Credit : ETV Bharat )