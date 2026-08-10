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सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले- ओमप्रकाश राजभर का कोई वजूद नहीं, बसपा के लिए कही ऐसी बात

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सोमवार को घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे.

पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल.
पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 3:16 PM IST

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मऊ : समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सोमवार को मऊ के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने फूलन देवी की जयंती, सपा की राजनीतिक विचारधारा, आगामी चुनाव, बसपा, ओमप्रकाश राजभर और सुजीत सिंह के राजनीतिक भविष्य समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

मीडिया से मुखातिब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल. (Video Credit : ETV Bharat)



श्यामलाल पाल ने कहा कि फूलन देवी ऐसी महिला थीं, जिन्होंने जीवन भर गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए संघर्ष किया. उन्होंने उन्हें वीरांगना बताते हुए कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर मऊ जनपद में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसमें शामिल होने के लिए वह यहां पहुंचे हैं. श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े सुधाकर सिंह के परिवार से उनका पुराना जुड़ाव है.



सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर वे समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंग. उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी के स्तर पर भी इस परिवार की राजनीतिक भूमिका को गंभीरता से देखा जा रहा है.

बसपा द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के सवाल पर श्यामलाल पाल ने कहा कि बसपा को प्रत्याशी उतारने दीजिए. चुनाव आते-आते बसपा के प्रत्याशी बदल जाते हैं. चुनाव में परिस्थितियां क्या होंगी और किस क्षेत्र में किस तरह का समीकरण बनेगा, यह समय आने पर स्पष्ट होगा. इस समय सबसे बड़ा मुद्दा संविधान और आरक्षण को बचाना है.



सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने बड़े पैमाने पर आरक्षण के साथ छेड़खानी की है. समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण की रक्षा के मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाएगी.


सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर के लगातार सपा पर हमलावर रहने के सवाल पर श्यामलाल पाल ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश राजभर का न तो समाज से कोई मतलब है और न ही राजनीति से. ओम प्रकाश राजभर कभी अखिलेश यादव के खिलाफ अनाप-शनाप बयान देते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी इसी तरह की बयानबाजी करते रहे हैं. श्यामलाल पाल ने कहा कि उनका अपना कोई वजूद नहीं है.


ओमप्रकाश राजभर की सपा से करीब के सवाल के जवाब में कहा कि जो समाज विरोधी होगा, उसे समाजवादी पार्टी में कभी नहीं लेना चाहिए. इस बयान को आगामी चुनाव से पहले पूर्वांचल की राजनीति में सपा की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. इसके अलावा श्याम लाल पाल ने मऊ में सड़कों की स्थिति, दुर्घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. डीजल-पेट्रोल को लेकर कहा कि पहले दुकानदार निजी स्तर पर मिलावटी डीजल-पेट्रोल बेचते थे, लेकिन अब सरकार के खिलाफ भी सवाल उठ रहे हैं.

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