ETV Bharat / state

मऊ के सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस, पढ़िए राजनीतिक सफरनामा

मऊ: घोसी विधानसभा सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का आज सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. दो दिन पहले मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के दावत-ए-वलीमा में शामिल होने के बाद वह दिल्ली से लौट रहे थे. अचानक वाराणसी एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत खराब हो गई. उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान सुबह चार बजे उनकी मौत हो गई.

दारा सिंह को हराकर जीते थे पिछला चुनाव: बता दें कि सुधाकर सिंह भाजपा के दारा सिंह चौहान को हराकर इस सीट पर जीते थे. वह 1996 में राजनीति में आए थे. कानून की डिग्री हासिल करने वाले सुधाकर सिंह 1996 में नत्थूपुर विधानसभा सीट से पहली बार जीते थे. साल 2012 में यही सीट घोसी कही जाने लगी. इस बार भी सुधाकर विजयी रहे और विधानसभा पहुंचे लेकिन साल 2017 की मोदी लहर में वह चुनाव हार गए थे. इस सीट से बीजेपी के फागू चौहान को जीत मिली थी. बाद में फागू चौहान राज्यपाल बना दिए गए तो फिर सीट खाली हो गई.



2020 में फिर हार गए थे चुनाव: साल 2020 में खाली सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जहां विजय राजभर को टिकट दिया, वहीं सपा ने फिर सुधाकर सिंह पर ही भरोसा जताया था. वह सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे. कुछ दिक्कतों की वजह से उन्हें सपा का सिंबल अलॉट नहीं किया जा सका. इस चुनाव में सुधाकर सिंह को हार मिली.

जब सपा ने काट दिया था टिकट: 2022 में सपा ने सुधाकर का टिकट काट दिया. पहले उन्हें मधुबन से उम्मीदवार बनाया लेकिन बाद में उनकी जगह उमेश पांडेय को उतार दिया. इससे वह काफी नाराज हुए और खुले तौर पर इसका विरोध किया. अब एक बार फिर इस सीट पर सपा ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है. 2023 के उपचुनाव में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को हराकर वह सपा विधायक बने थे.

