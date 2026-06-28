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राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण; मऊ में सपा विधायक बोले- "CCTV की छानबीन कर आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाए"

उन्होंने कहा कि इतने पवित्र स्थल से, धार्मिक स्थल से जिसको देश की सारी संपदा लगाकर बनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी के बाद भी प्रशासन पकड़ नहीं पाया कि चोर कहां के हैं. उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे में सारी रिपोर्ट है. प्रशासन सीसीटीवी कैमरे से छानबीन करके आरोपियों का नार्को टेस्ट कराए. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

एक महिला की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद सपा विधायक राजेंद्र राम रविवार को जिला अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद बात है, धर्म के लिये भी, देश के लिये भी, धर्माधिकारियों के लिये भी और धर्म के बल पर राजनीति की रोटी सेंकने वालों के लिये भी, सबको चुनौती है.

मऊ/रामपुर : मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक राजेंद्र राम ने अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मांग की है कि शासन सीसीटीवी कैमरे की छानबीन करके आरोपियों का नार्को टेस्ट कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बहुत दुखद बात है देश के लिये भी धर्म के लिये भी.

उन्होंने कहा कि जनता की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों. उन्होंने विश्वास जताया कि निष्पक्ष जांच और वैज्ञानिक परीक्षण से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और लोगों का विश्वास भी कायम रहेगा.

रामपुर में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गंभीर आरोप लगाए : ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार दोपहर करीब 12:00 बजे धमोरा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर ट्रस्ट की पहली ही बैठक में तत्कालीन अध्यक्ष से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया था. उनके अनुसार, इससे साफ हो गया था कि ट्रस्ट का संचालन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में रहेगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की खरीद-फरोख्त, निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और राम मंदिर के चढ़ावे में भी कथित चोरी जैसे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं. उनका कहना था कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी उस व्यवस्था की है, जिसने ट्रस्ट का गठन कराया. शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि सबसे पहले जवाबदेही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की बनती है.

उन्होंने कहा कि यदि धन में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आनी चाहिए. एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि बिना एफआईआर के जांच कैसे शुरू हो सकती है. उनके अनुसार, पहले विधिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच संभव है.

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