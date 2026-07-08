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मऊ शीतला माता धाम: गर्भगृह से मूर्ति हटाने के प्रस्ताव का पुजारियों ने किया विरोध, जिलाधिकारी करेंगे दोनों पक्षों से बात

पुजारियों ने जिलाधिकारी आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपकर मूर्ति को यथास्थान रखने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है.

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शीतला माता धाम जीर्णोद्धार में मूर्ति शिफ्टिंग को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 8:08 PM IST

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मऊ: मऊ के प्रसिद्ध शीतला माता धाम में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के बीच मंदिर की मूल मूर्ति को स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है. बुधवार को मंदिर के पुजारियों और उनसे जुड़े लोगों ने जिलाधिकारी आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि माता की मूर्ति को वर्तमान स्थान से किसी भी स्थिति में न हटाया जाए.

उनका कहना है कि यह आदिशक्ति का स्वयं प्रकट स्वरूप है और किसी को भी इसे स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है. ज्ञापन देने पहुंचे पुजारी ने आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़े कुछ लोग मिलकर मूर्ति को दूसरे स्थान पर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जो पूरी तरह शास्त्र विरुद्ध है.

जानकारी देते पुजारी और डीएम. (Video Credit: ETV Bharat)

परंपराओं और व्यवस्था पर पुजारियों के सवाल: उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं में मंदिर का जीर्णोद्धार मूल स्थान पर स्थापित मूर्ति के साथ ही किया जाता है, जबकि आसपास के क्षेत्र का विस्तार और सुंदरीकरण किया जा सकता है. पुजारियों ने यह भी दावा किया कि जिस समिति के नाम पर यह निर्णय लिया जा रहा है, वह विधिवत गठित नहीं है और उसके पदाधिकारी स्वयंभू हैं. पुजारियों ने कहा कि शीतला माता धाम मऊ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की आस्था का प्रमुख केंद्र है और इस प्रकार की स्वयंभू शक्ति की प्रतिमा क्षेत्र में विरल है. उन्होंने कहा कि जहां-जहां मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ है, वहां मूल मूर्ति को यथास्थान रखते हुए ही निर्माण कार्य कराया गया है.

शीतला माता धाम मूर्ति विवाद की जांच होगी: उदाहरण के तौर पर उन्होंने बनदेवी धाम का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी जीर्णोद्धार के दौरान मूर्ति को नहीं हटाया गया था. जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने बताया कि उन्हें मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति को दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कराई जाएगी और यह देखा जाएगा कि मूर्ति को हटाने की आवश्यकता और अधिकार किस आधार पर है. सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा, ताकि धार्मिक आस्था और कानून दोनों का सम्मान बना रहे. गर्भगृह की मूर्ति स्थानांतरित करने का प्रस्ताव प्रशासन के लिए एक चुनौती एवं अग्नि परीक्षा की तरह लग रहा है.

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