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मऊ के सरसेना बाजार में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, सिर में गोली लगने से युवक अनीश की मौत

पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि गोली सीधे युवक के सिर में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा. पुलिस उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों के पास पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

मऊ: मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत सरसेना बाजार में सोमवार को दिनदहाड़े हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया. दो बाइकों पर सवार करीब पांच नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

घर लौटते समय बदमाशों ने बाइक रोककर घेरा: लखनउआडीह निवासी 25 वर्षीय अनीश कुमार अपने साथी गोल्डी के साथ बाइक से घर लौट रहा था. दोनों जैसे ही काझा मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया. अनीश कुछ समझ पाता, इससे पहले ही हमलावरों ने तमंचे से करीब तीन राउंड फायर झोंक दिए. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हवा में असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम: गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग तुरंत मौके की तरफ दौड़े. घटना की सूचना मिलते ही चिरैयाकोट थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने खून से लथपथ अनीश को तुरंत अपनी जीप से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे बाजार में दहशत का माहौल बन गया है.

हत्यारों को पकड़ने के लिए गठित हुईं तीन टीमें: पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हत्या की इस गंभीर वारदात के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तीन विशेष टीमें बना दी गई हैं. पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.

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