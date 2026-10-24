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"अपने गृह राज्य में डबल डिजिट का भी आंकड़ा टच कर पाए होंगे...", जानिये मऊ में क्या बोले विधायक अब्बास अंसारी?

विधायक अब्बास अंसारी ( Photo credit: ETV Bharat )

मऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है. मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने तंज कसते हुए निशाना साधा है. उन्होंने शनिवार को मीडिया से बातचीत की.

विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि अपने गृह राज्य में डबल डिजिट का भी आंकड़ा टच कर पाए होंगे और वहां बनने वाली सरकारों में भी हिस्सेदारी हासिल नहीं कर पाते. इसके बावजूद वह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर लोगों से समर्थन मांगते हैं. अब्बास अंसारी ने धार्मिक भावनाओं और कौम के नाम पर वोट मांगने की राजनीति पर सवाल उठाते हुए नौजवानों को सोच-समझकर फैसला लेने की नसीहत दी.



मऊ में विधायक अब्बास अंसारी का बयान (Video credit: ETV Bharat) विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि चुनाव के दौरान धार्मिक और सामुदायिक भावनाओं को केंद्र में रखकर वोट मांगने से युवाओं को अपने वास्तविक मुद्दों से भटकने का खतरा रहता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी राजनीतिक अपील के प्रभाव में आकर दो-चार हजार नौजवान भी अपना वोट देते हैं, तो आगे चलकर उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है. विधायक अब्बास अंसारी (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले युवाओं को किसी भी नेता की बातों में आने के बजाय अपने भविष्य और अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वह न तो ओवैसी को नसीहत दे सकते हैं और न ही उन्हें सुझाव देने की स्थिति में हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात उन भाइयों, बुजुर्गों और साथियों के लिए है, जिनकी सोच और जिनके साथ उनका जुड़ाव है. विधायक अब्बास अंसारी (Photo credit: ETV Bharat)