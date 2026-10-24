"अपने गृह राज्य में डबल डिजिट का भी आंकड़ा टच कर पाए होंगे...", जानिये मऊ में क्या बोले विधायक अब्बास अंसारी?
मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:19 PM IST
मऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है. मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने तंज कसते हुए निशाना साधा है. उन्होंने शनिवार को मीडिया से बातचीत की.
विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि अपने गृह राज्य में डबल डिजिट का भी आंकड़ा टच कर पाए होंगे और वहां बनने वाली सरकारों में भी हिस्सेदारी हासिल नहीं कर पाते. इसके बावजूद वह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर लोगों से समर्थन मांगते हैं. अब्बास अंसारी ने धार्मिक भावनाओं और कौम के नाम पर वोट मांगने की राजनीति पर सवाल उठाते हुए नौजवानों को सोच-समझकर फैसला लेने की नसीहत दी.
विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि चुनाव के दौरान धार्मिक और सामुदायिक भावनाओं को केंद्र में रखकर वोट मांगने से युवाओं को अपने वास्तविक मुद्दों से भटकने का खतरा रहता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी राजनीतिक अपील के प्रभाव में आकर दो-चार हजार नौजवान भी अपना वोट देते हैं, तो आगे चलकर उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है.
उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले युवाओं को किसी भी नेता की बातों में आने के बजाय अपने भविष्य और अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वह न तो ओवैसी को नसीहत दे सकते हैं और न ही उन्हें सुझाव देने की स्थिति में हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात उन भाइयों, बुजुर्गों और साथियों के लिए है, जिनकी सोच और जिनके साथ उनका जुड़ाव है.
अब्बास अंसारी ने कहा कि कई बार राजनीतिक फैसलों के नुकसान का एहसास काफी समय बाद होता है. जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे लगता है कि काश उसने उस समय दूसरा फैसला लिया होता. उन्होंने इसी संदर्भ में लोगों से अपील की कि वे सभी की बात सुनें, लेकिन समर्थन उसी को दें जो वास्तव में उनके हितों की रक्षा कर सके.
एक सवाल पर अब्बास अंसारी ने कहा कि यह सब कहने की बातें हैं. उनके मुताबिक, आज देश का युवा पहले से ही बेरोजगारी, आर्थिक परेशानियों और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, नौकरियों की कमी और जाति-धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.
अब्बास अंसारी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें अपनी ताकत और जवानी का इस्तेमाल करना है, तो उसे संविधान विरोधी और देशविरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े होने में लगाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है. युवाओं को भावनात्मक नारों और राजनीतिक बयानबाजी में उलझने के बजाय उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो उनके अधिकारों, रोजगार और भविष्य से जुड़े हैं.
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