मऊ में बीजेपी के तीन नेताओं पर दुष्कर्म पीड़िता ने किया केस; समझौता कराने का बना रहे थे दबाव

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ सेटलमेंट का दबाव बनाने का केस दर्ज कराया है.

मऊ में बीजेपी के तीन नेताओं पर दुष्कर्म पीड़िता ने किया केस.
मऊ में बीजेपी के तीन नेताओं पर दुष्कर्म पीड़िता ने किया केस. (Photo Credit: ETV Bharat (File Photo))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 9:03 AM IST

2 Min Read
मऊ: डूडा में काम करने वाली संविदाकर्मी युवती ने अब भाजपा के तीन नेताओं पर समझौते के लिए दबाव बनाने का केस दर्ज कराया है. इससे पहले 23 जनवरी 2026 को युवती ने अपने एक सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. इसी मामले में बीजेपी नेताओं पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि 23 जनवरी को पीड़िता का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. उसके सहकर्मी आरोपी अंकित सिंह को भी जेल भेज दिया गया है. पीड़िता ने इसी मामले में तीन लोगों के खिलाफ उसके घर जाकर दबाव बनाने और सेटलमेंट कराने की बात को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में भी केस दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

पीड़िता ने क्या आरोप लगाए: दुष्कर्म पीड़िता युवती ने बताया कि भाजपा नेताओं ने समझौता करने का दबाव बनाया. युवती का साफ कहना है कि अंकित सिंह उससे शादी करें या फिर जेल जाएं. वह किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी.

इसी मामले में भाजपा के उपाध्यक्ष संतोष सिंह, हिमांशु राय और कन्हैया तिवारी पर उसके घर जाकर मामले को खत्म करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

आरोपी भी संविदाकर्मी: परियोजना निदेशक अरविंद पांडे ने बताया कि आरोपी डूडा में इंजीनियर नहीं बल्कि चतुर्थ श्रेणी का संविदाकर्मी है. वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की जांच पड़ताल करने का काम करता था. पीडी ने आरोपी अंकित के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने से मना कर दिया.

युवती ने अंकित पर क्या आरोप लगाए: भीटी क्षेत्र की रहने वाली युवती नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में कार्यरत है. युवती का आरोप है कि अंकित ने वर्ष 2023 में उससे शादी का वादा करके संबंध बनाया. इसके बाद अन्य लोगों के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर शादी से मुकर गया.

