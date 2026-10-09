मऊ में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि; ऊर्जा मंत्री ने "गरीब कल्याण" से गिनाए सरकार के कामकाज
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मधुबन मऊ में आयोजित कार्यक्रम में रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:10 PM IST
मऊ : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर मधुबन मऊ में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की. एके शर्मा ने रामविलास पासवान को सामाजिक न्याय, समानता और जनसेवा के लिए समर्पित नेता बताते हुए उनके राजनीतिक जीवन को वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज से जोड़ा. इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों के ‘गरीबी हटाओ’ नारे को “खोखला” बताते हुए सियासी प्रहार भी किए.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए जिस व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत थी, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाया गया. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना रहा है कि यदि गरीब व्यक्ति तक सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ एक साथ पहुंचे तो उसके जीवन में व्यापक बदलाव संभव है. इसी सोच को केंद्र की गरीब कल्याण नीतियों की लागू किया गया.
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली ‘डबल इंजन’ सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है. सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल सहायता देना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन में स्थायी सुधार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अवसर उपलब्ध कराना है. शर्मा ने अपने संबोधन में निशुल्क खाद्यान्न, पक्का आवास, शौचालय, गैस सिलिंडर, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड और सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं का उल्लेख किया.