ETV Bharat / state

मऊ में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि; ऊर्जा मंत्री ने "गरीब कल्याण" से गिनाए सरकार के कामकाज

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि ( Photo Credit : ETV Bharat )

मऊ : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर मधुबन मऊ में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की. एके शर्मा ने रामविलास पासवान को सामाजिक न्याय, समानता और जनसेवा के लिए समर्पित नेता बताते हुए उनके राजनीतिक जीवन को वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज से जोड़ा. इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों के ‘गरीबी हटाओ’ नारे को “खोखला” बताते हुए सियासी प्रहार भी किए.

मऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का स्वागत. (Photo Credit : ETV Bharat)



ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए जिस व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत थी, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाया गया. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना रहा है कि यदि गरीब व्यक्ति तक सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ एक साथ पहुंचे तो उसके जीवन में व्यापक बदलाव संभव है. इसी सोच को केंद्र की गरीब कल्याण नीतियों की लागू किया गया.