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48 करोड़ की परियोजनाओं से मऊ के विकास को मिलेगी रफ्तार : एके शर्मा

मऊ में कार्यक्रम का संबोधित करते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मऊ : सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ को विकास की बड़ी सौगात दी है. अमिला मोड़ पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नगर पंचायत अमिला, नगर पंचायत दोहरीघाट और जिला नगरीय विकास अभिकरण की करीब 48 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 10 लाभार्थियों को आवास निर्माण की दूसरी किस्त वितरित की गई. वहीं, पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर उनके योगदान को नमन किया गया. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई.

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Video Credit : ETV Bharat)





एके शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर मुझे सारे समस्याएं याद हैं. जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने थानीदास रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास निर्माण की मांग का उल्लेख किया. कहा कि रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित स्तर पर प्रयास जारी हैं.