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मऊ विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में लापरवाही; ड्यूटी छोड़ गायब रहने वाला गनर बिंदु कुमार सस्पेंड

विभागीय जांच में पाया गया कि विधायक के क्षेत्र भ्रमण के दौरान वह सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ ग्राउंड पर मौजूद नहीं था. इसके अलावा वह सक्षम अधिकारियों से बिना कोई अनुमति लिए अपने किसी निजी काम से दूसरे जिले चला गया था.

मऊ: मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाया है. जिले के अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि विधायक की सुरक्षा में तैनात मुख्य गनर बिंदु कुमार अपने तय ड्यूटी दायित्वों का ठीक से पालन नहीं कर रहा था.

गनर बिंदु कुमार सस्पेंड: इसी लापरवाही के चलते आरोपी गनर बिंदु कुमार को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निलंबित कर दिया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने कहा कि अनुशासित पुलिस विभाग में बिना किसी पूर्व सूचना के वीआईपी ड्यूटी छोड़कर जाना एक गंभीर अनुशासनहीनता माना जाता है. इसे देखते हुए गनर बिंदु कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही विधायक की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए पुलिस लाइन से तुरंत दूसरे मुस्तैद गनर की तैनाती कर दी गई है.

पुलिस विभाग ने स्वतः संज्ञान लिया: मऊ पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ओर से कोई आधिकारिक लिखित शिकायत नहीं की गई थी. पुलिस की आंतरिक निगरानी टीम ने स्वयं संज्ञान लेते हुए मामले की त्वरित जांच की और यह अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों की शत-प्रतिशत जवाबदेही तय करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता है, ताकि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत बनी रहे.

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