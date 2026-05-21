जेल से बाहर आकर अब्बास अंसारी बोले- "जनता के टैक्स के रुपयों से होता है विकास, किसी ने अपना घर नहीं बेचा"
मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने जेल से रिहा होने के बाद अपना पहला बड़ा राजनीतिक भाषण दिया और विरोधियों पर जमकर बरसे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 6:30 PM IST
मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के इटौरा गांव में 21 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली एक इंटरलॉकिंग सड़क के शिलान्यास पर कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने जेल से बाहर आने के बाद पहली बार लोगों को संबोधित किया.
उन्होंने क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर अपने राजनीतिक विपक्षियों पर जमकर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आजकल पूरे जिले में कुछ नेताओं के बीच अचानक 'विकास पुरुष' बनने की होड़ लगी हुई है.
जनता के टैक्स के पैसे से होता है विकास: उन्होंने कहा कि आम जनता को अब यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि क्षेत्र का विकास किसी नेता की अपनी निजी कमाई से नहीं होता है. पूरा विकास कार्य असल में जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई और उनके टैक्स के पैसे से ही मुमकिन होता है. उन्होंने सवालिया अंदाज में विपक्ष से पूछा कि क्या किसी ने आज तक अपनी खुद की पैतृक जमीन या घर बेचकर जनता का विकास कराया है? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर जनता के ही पैसों से हुए सरकारी काम पर कुछ नेताओं द्वारा खुद की झूठी वाहवाही क्यों लूटी जा रही है.
अब्बास अंसारी ने गिनाया परिवार का इतिहास: विधायक अब्बास अंसारी ने अपने परिवार की पुरानी राजनीतिक विरासत और लंबे सामाजिक संघर्ष का भी खुलकर जिक्र किया. उन्होंने गौरव से कहा कि उनके परिवार ने सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं की है, बल्कि देश और समाज की वेदी पर बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दी हैं. उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने अतीत में अपनी निजी जमीन पर पूरे 18 गांव बसाए थे. इसके साथ ही उनके इसी परिवार ने देश की आजादी के लिए करीब 14 महान संग्राम सेनानी इस वतन को दिए हैं.
राजनीति में आने की सुनाई पूरी कहानी: उन्होंने देश के गौरव वीर ब्रिगेडियर उस्मान और अपने पिता मुख्तार अंसारी का नाम लेते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार हमेशा देश और गरीब जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहा है. इस दौरान वे थोड़े भावुक हो गए और कहा कि उनका परिवार हमेशा वतन के लिए अपने खून की आहुति देने वाला परिवार रहा है. अब्बास अंसारी ने जनसभा में अपने खेल जीवन के सफर और अचानक राजनीति की मुख्यधारा में आने की पूरी कहानी भी जनता के साथ शेयर की. उन्होंने बताया कि वह पूर्व में एक इंटरनेशनल स्तर के निशानेबाजी खिलाड़ी थे और खेल की ही चमकीली दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहे थे.
न्यायपालिका और जनता का जताया आभार: लेकिन समय के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती चली गईं कि उन्हें खेल छोड़कर आखिर में राजनीति का रास्ता चुनना पड़ा. उन्होंने कहा कि उनके पिता को एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया था और बाद में उनके ऊपर भी लगातार कई मुकदमे दर्ज किए गए. उन पर इतने ज्यादा केस लगाए गए कि वह वर्षों तक जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ सके. हालांकि, उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और मऊ की जनता के अटूट प्यार ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में राजनीतिक मजबूती दी.
समर्थकों की भीड़ रही मौजूद: मऊ विधायक ने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले वह अपने इसी परिवार के बीच पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में जेल से कानूनी रिहाई मिलने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन को अपने पूरे मऊ भ्रमण की आधिकारिक जानकारी पहले ही दे दी थी. उन्होंने कहा कि अब जनता और उनके बीच कीदूरी उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो रही है. इस कार्यक्रम के दौरान उनके समर्थक मौजूद रहे.
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