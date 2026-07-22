मऊ: लेखपाल धीरज सिंह हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत 4 को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने लेखपाल धीरज कुमार सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पिता-पुत्र समेत 4 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 10:37 PM IST
मऊ: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बाकर शमीम रिजवी ने लेखपाल धीरज कुमार सिंह की हत्या के मामले में सात आरोपियों में सुनवाई के बाद चार को दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया. अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध बिहार कॉलोनी सहादतपुर का है. अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के अरियासो गांव निवासी व वर्तमान में शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला बुद्ध बिहार सहादतपुरा निवासिनी रीता सिंह (पत्नी स्व. धीरज कुमार सिंह) की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी.
घर में घुसकर की गई थी हत्या: वादिनी का कथन था कि 11 फरवरी 2019 को उसके पति धीरज कुमार सिंह, जो तहसील सदर में लेखपाल के पद पर कार्यरत थे. शाम लगभग 5:00 से 5:30 बजे घर आए थे. "मैं और मेरे पति ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी पांच व्यक्ति आए." "मेरे पति ने कहा कि इन लोगों के लिए चाय बनाओ, तो मैं चाय बनाने चली गई." "उन पांचों व्यक्तियों को मैं उनकी शक्ल देखकर पहचान सकती हूं."
चाय बनाते वक्त चली गोली: इसी दौरान तेज आवाज सुनाई दी, तो मैं तुरंत अपने ड्राइंग रूम में पहुंची. वहां देखा कि पांचों व्यक्ति ड्राइंग रूम से बाहर निकल रहे थे और मेरे पति को गाली दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने उसके पति धीरज कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. वादिनी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी.
विवेचना में सामने आए आरोपियों के नाम: दौरान विवेचना सरायलखंसी थाना क्षेत्र के छोटी रस्तीपुर निवासी विनोद कुमार (पुत्र जगरनाथ), जगरनाथ (पुत्र स्व. संत प्रसाद), मनोज राम (पुत्र रामनाथ), सोनू उर्फ राहुल (पुत्र जगरनाथ) व नसोपुर गांव निवासी हरिभवन यादव उर्फ छन्नू यादव (पुत्र बाबूराम यादव), पखईपुर गांव निवासी अरविंद सिंह (पुत्र बसावन सिंह) तथा कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह उर्फ काका (पुत्र स्व. रामबृक्ष सिंह) का नाम प्रकाश में आया. बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया. न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक शिवदत्त यादव व अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह व विजेश कुमार ने 8 गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा. बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है.
दो आरोपी दोषमुक्त, चार को आजीवन कारावास: एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तगण रमेश सिंह व अरविंद सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. अभियुक्त सोनू उर्फ राहुल की दौरान विचारण मौत हो जाने के चलते उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी. वहीं अभियुक्तगण जगरनाथ, विनोद कुमार, मनोज राम व हरिभवन यादव उर्फ छन्नू यादव को बलवा, हत्या और हत्या के षड्यंत्र के मामले में दोषी पाया गया. दोषी पाए जाने के बाद सभी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड तथा षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया.
मुआवजे का आदेश और पुलिस की भूमिका: वहीं बलवे के मामले में 2-2 वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड व घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने में 3-3 वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर आधी धनराशि वादिनी मुकदमा को देने का आदेश दिया गया है. गवाहों को कोर्ट में समय से पेश कराने में आरक्षी आशीष कुमार का विशेष योगदान रहा. अंततः अदालत ने लेखपाल धीरज सिंह की हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर न्याय दृष्टांत पेश किया.
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