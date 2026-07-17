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मऊ में प्रस्तावित आवासीय योजना का विरोध, सपा सांसद राजीव राय ने कहा- विधानसभा और संसद तक गूंजेगी आवाज

घोसी सांसद राजीव राय की सरकार को चेतावनी- 'मेरी लाश पर होगा किसानों की जमीन का अधिग्रहण' ( Photo Credit: ETV Bharat )

युवा और किसान परेशान: उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और अब अन्नदाता किसानों की खेती की जमीन भी छीनी जा रही है. राजीव राय ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, तो वह केवल उनकी लाश पर ही संभव हो सकेगा. उन्होंने प्रशासन को ललकारते हुए कहा कि चाहे मिलिट्री बुला ली जाए, पुलिस बुला ली जाए या फौज, लेकिन किसानों की जमीन को उनकी इच्छा के बिना जबरन नहीं लेने दिया जाएगा. उन्होंने याद दिलाया कि यह अंग्रेजों का दमनकारी शासन नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक देश है.

सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार आवास विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को बहुत कम कीमत पर अधिग्रहित कर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती है.

मऊ: मऊ में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. शुक्रवार को घोसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव राय ने इस योजना से प्रभावित होने वाले किसानों से सीधे मुलाकात कर उनकी गंभीर समस्याएं सुनीं और भूमि अधिग्रहण की वर्तमान प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसानों की मर्जी और सहमति के बिना उनकी कीमती जमीन का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मऊ में भूमि अधिग्रहण पर बवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

संसद और विधानसभा में उठेगा मुद्दा: सपा सांसद ने रोष जताते हुए पीड़ित किसानों को आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी उनके इस आंदोलन के साथ शुरू से अंत तक पूरी मजबूती से खड़ी है. उन्होंने भरोसा दिया कि इस संवेदनशील मुद्दे को सीधे मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विधानसभा तथा संसद में भी इसकी आवाज प्रमुखता से उठाई जाएगी. राजीव राय ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की इन जायज मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन और भूख हड़ताल जैसे बड़े आंदोलन शुरू किए जाएंगे. उन्होंने संकल्प दोहराया कि किसानों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए वह सड़क से लेकर सदन तक हर संभव संघर्ष करने को तैयार हैं.

कम कीमत पर रजिस्ट्री का दबाव: इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान किसानों ने भी रोते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उन पर लगातार कम कीमत पर जमीन की रजिस्ट्री कराने का मानसिक दबाव बनाया जा रहा है. किसानों का कहना है कि उन्हें बाद में मुआवजा बढ़ाने का केवल कोरा आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है. किसानों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए इस दमनकारी प्रक्रिया का लगातार और एकजुट होकर विरोध जारी रखने का संकल्प दोहराया. राजीव राय ने बैठक के अंत में कहा कि मऊ और घोसी के किसान इस लड़ाई में खुद को बिल्कुल अकेले न समझें.

घोसी सांसद राजीव राय की सरकार को चेतावनी. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों का आंदोलन रहेगा जारी: समाजवादी पार्टी तन, मन और धन से किसानों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनके अधिकारों से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और हर लोकतांत्रिक मंच पर उनकी आवाज गूंजेगी. इस बैठक में बड़ी संख्या में प्रभावित किसान और उनके परिवार मौजूद रहे. सभी किसानों ने एकजुट होकर अपनी उपजाऊ जमीन की रक्षा के लिए इस आंदोलन को आगे भी उग्र रूप से जारी रखने का सामूहिक संकल्प लिया.

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