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मऊ की सियासत में 'विरासत' की जंग; कल्पनाथ राय के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से निकले कई संदेश

माना जा रहा है कि डॉ. सीता राय की नाराजगी मंत्री एके शर्मा की तरफ है. उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया.

कल्पनाथ राय के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से निकले कई संदेश .
कल्पनाथ राय के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से निकले कई संदेश . (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 11:32 AM IST

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मऊ: घोसी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मऊ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्व. कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां राजनीति के साथ पारिवारिक भावनाओं का भी मार्मिक दृश्य देखने को मिला.

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कल्पनाथ राय की पुत्रवधू और भाजपा नेत्री डॉ. सीता राय संबोधित करते हुए भावुक हो गईं. वह स्टेज पर हीं फफककर कर रोने लगीं. इस दौरान मंच पर मौजूद उनके पति और कल्पनाथ राय के बेटे सिद्धार्थ राय ने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल लीं. यह देखकर जनता भी भावुक हो गई.

कल्पनाथ राय के नाम से ऊर्जा पार्क: घोसी विधानसभा क्षेत्र के सारी शादी स्थित सौर ऊर्जा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में स्व. कल्पनाथ राय द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा पार्क के विस्तार के साथ उसका नामकरण भी उनके नाम पर किया गया.

इस अवसर पर कल्पनाथ राय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और इसे क्षेत्र में कल्पनाथ राय की राजनीतिक विरासत को याद करने वाले महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में देखा गया.

मंच पर साथ दिखे सीता और सिद्धार्थ राय: श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मंच पर कल्पनाथ राय की पुत्रवधू डॉ. सीता राय और उनके पुत्र सिद्धार्थ राय भी मौजूद रहे. दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद के चलते अलग-अलग रहने की बात कही जाती रही है.

ऐसे में एक ही मंच पर दोनों की मौजूदगी कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय बनी रही. डॉ. सीता राय को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने सबसे पहले स्व. कल्पनाथ राय को श्रद्धांजलि अर्पित की.

कल्पनाथ राय को याद करते हुए उन्होंने उनके व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख किया. संबोधन के दौरान वह अचानक भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

डॉ. सीता राय भावुक होकर रोती रहीं, लेकिन उन्होंने अपना संबोधन बीच में नहीं छोड़ा. उन्होंने अपने मन की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक पीड़ा को शब्दों में रखने का प्रयास किया. हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका भावुक संबोधन कार्यक्रम का सबसे चर्चित क्षण बन गया.

सिद्धार्थ राय का इशारा चर्चा में: सीता राय के भावुक संबोधन के दौरान मंच पर बैठे उनके पति सिद्धार्थ राय ने अचानक अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल लीं. वह कुछ देर तक इसी मुद्रा में मंच पर बैठे रहे.

कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच सिद्धार्थ राय की इस प्रतिक्रिया को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं. हालांकि, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसकी कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है.

पूरा घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल्पनाथ राय की राजनीतिक विरासत को लेकर पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय से चर्चा होती रही है. एक ओर उनके नाम पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा का अनावरण और पार्क का नामकरण हुआ, वहीं दूसरी ओर मंच पर परिवार के भीतर के मतभेदों की झलक भी दिखाई दी.

कल्पनाथ राय को मऊ की राजनीति और विकास से जोड़कर देखा जाता है. उनके नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम ने एक बार फिर उनकी राजनीतिक विरासत को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

कार्यक्रम में जुटी भीड़, सरकारी आयोजन और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी ने इसे केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से भी इसे अहम बना दिया.

एक मंच-दो भावनाएं और कई संदेश: कार्यक्रम का दृश्य कई मायनों में चर्चा का विषय रहा. एक तरफ स्व. कल्पनाथ राय की स्मृतियों को सम्मान देने के लिए सजा मंच था. दूसरी तरफ उनकी पुत्रवधू का भावुक संबोधन और पति सिद्धार्थ राय की प्रतिक्रिया लोगों का ध्यान खींच रही थी. अब पूरे घटनाक्रम को लेकर मऊ की सियासत में इसके राजनीतिक मायनों पर भी चर्चा शुरू हो गई है.

माना जा रहा है कि सीता राय की नाराजगी मंत्री एके शर्मा की तरफ इशारा कर रही है. मंच से रोते हुए संबोधन के बाद सीता राय वहां से चली गईं. साथ हीं मीडिया को आप बीती सुनाई. पूरा संकेत मंत्री एके शर्मा के ऊपर दिखा. उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मीडिया को बयान दिया.

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