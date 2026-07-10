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मऊ में ग्रामीण महिलाओं का अनोखा स्टार्टअप; अब गोबर से चमकेगी दीवारें, मात्र 75 रुपये प्रति लीटर में डिस्टेंपर तैयार

आजीविका मिशन के तहत 50 महिलाओं को मिला रोजगार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास खंड दोहरीघाट की ग्राम पंचायत गोठा में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की एक प्रेरक मिसाल पेश की है. यहां एकता महिला प्रेरणा लघु उद्योग समूह द्वारा गोबर से प्राकृतिक डिस्टेंपर पेंट का उत्पादन शुरू किया गया है. जिला मिशन प्रबंधक हिमांशु सिंह ने बताया कि इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2024 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के कार्यकाल में हुई थी. परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह की पांच महिलाओं और विभाग के दो कर्मचारियों को राजस्थान के जयपुर में एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जहां उन्हें गोबर से पेंट बनाने की आधुनिक तकनीक सिखाई गई. इको-फ्रेंडली पेंट प्रोजेक्ट: हिमांशु सिंह के अनुसार, जिले के कई प्राथमिक विद्यालयों और विभिन्न सरकारी भवनों में इस प्राकृतिक पेंट का उपयोग किया जा चुका है. विशेष रूप से विकास भवन के अंदर की अधिकांश पेंटिंग इसी पर्यावरण अनुकूल पेंट से की गई है. यह पहल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है. उपायुक्त स्वतः रोजगार सुमन लता ने बताया कि इस परियोजना से लगभग 50 महिलाओं को रोजगार मिलेगा और भविष्य में उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. यह पेंट पर्यावरण के अनुकूल और बेहद किफायती है. (Photo Credit: ETV Bharat) 9.74 लाख की लागत से लगाई गयी यूनिट: करीब 9 लाख 74 हजार 500 रुपये की लागत से स्थापित इस उत्पादन इकाई को सामुदायिक निवेश निधि का सहयोग प्राप्त हुआ है. फैक्ट्री में आधुनिक मशीनों की सहायता से प्राकृतिक डिस्टेंपर पेंट तैयार किया जा रहा है. अब तक 320 किलोग्राम पेंट का उत्पादन किया जा चुका है और उत्पादन लगातार जारी है. इस इकाई की क्षमता आठ घंटे में लगभग 500 लीटर पेंट तैयार करने की है, जिससे भविष्य में बड़े स्तर पर बाजार की मांग पूरी की जा सकेगी.