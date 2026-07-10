ETV Bharat / state

मऊ में ग्रामीण महिलाओं का अनोखा स्टार्टअप; अब गोबर से चमकेगी दीवारें, मात्र 75 रुपये प्रति लीटर में डिस्टेंपर तैयार

मऊ के दोहरीघाट की ग्राम पंचायत गोठा में आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने गोबर से प्राकृतिक डिस्टेंपर पेंट बनाने की यूनिट शुरू की है.

Photo Credit: ETV Bharat
आजीविका मिशन के तहत 50 महिलाओं को मिला रोजगार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मऊ: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास खंड दोहरीघाट की ग्राम पंचायत गोठा में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की एक प्रेरक मिसाल पेश की है. यहां एकता महिला प्रेरणा लघु उद्योग समूह द्वारा गोबर से प्राकृतिक डिस्टेंपर पेंट का उत्पादन शुरू किया गया है. जिला मिशन प्रबंधक हिमांशु सिंह ने बताया कि इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2024 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के कार्यकाल में हुई थी. परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह की पांच महिलाओं और विभाग के दो कर्मचारियों को राजस्थान के जयपुर में एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जहां उन्हें गोबर से पेंट बनाने की आधुनिक तकनीक सिखाई गई.

इको-फ्रेंडली पेंट प्रोजेक्ट: हिमांशु सिंह के अनुसार, जिले के कई प्राथमिक विद्यालयों और विभिन्न सरकारी भवनों में इस प्राकृतिक पेंट का उपयोग किया जा चुका है. विशेष रूप से विकास भवन के अंदर की अधिकांश पेंटिंग इसी पर्यावरण अनुकूल पेंट से की गई है. यह पहल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है. उपायुक्त स्वतः रोजगार सुमन लता ने बताया कि इस परियोजना से लगभग 50 महिलाओं को रोजगार मिलेगा और भविष्य में उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
यह पेंट पर्यावरण के अनुकूल और बेहद किफायती है. (Photo Credit: ETV Bharat)

9.74 लाख की लागत से लगाई गयी यूनिट: करीब 9 लाख 74 हजार 500 रुपये की लागत से स्थापित इस उत्पादन इकाई को सामुदायिक निवेश निधि का सहयोग प्राप्त हुआ है. फैक्ट्री में आधुनिक मशीनों की सहायता से प्राकृतिक डिस्टेंपर पेंट तैयार किया जा रहा है. अब तक 320 किलोग्राम पेंट का उत्पादन किया जा चुका है और उत्पादन लगातार जारी है. इस इकाई की क्षमता आठ घंटे में लगभग 500 लीटर पेंट तैयार करने की है, जिससे भविष्य में बड़े स्तर पर बाजार की मांग पूरी की जा सकेगी.

बाजार से 15 रुपये प्रति लीटर सस्ता: जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने बताया कि इस प्राकृतिक पेंट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे गोबर जैसे प्राकृतिक संसाधन से तैयार किया जाता है, जिससे रासायनिक प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है. गुणवत्ता के साथ यह पेंट आम लोगों की पहुंच में भी है. इसकी कीमत 75 रुपये प्रति लीटर (जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित की गई है, जो बाजार में उपलब्ध अन्य डिस्टेंपर पेंट की तुलना में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक सस्ती है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है.

Photo Credit: ETV Bharat
दोहरीघाट ब्लॉक के गोठा गांव ने पेश की मिसाल (Photo Credit: ETV Bharat)

गोबर बना आजीविका का मजबूत आधार: इस परियोजना ने गोठा की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. पहले जहां गोबर का उपयोग केवल ईंधन और खाद तक सीमित था, वहीं अब वही गोबर उनकी आजीविका का मजबूत आधार बन गया है. एनआरएलएम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं आत्मविश्वास के साथ गुणवत्तापूर्ण पेंट तैयार कर रही हैं और अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. महिलाओं का कहना है कि इस रोजगार ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, साथ ही समाज में उनका सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा है.

महिलाओं ने गोबर से बनाया प्राकृतिक डिस्टेंपर: गोठा का यह प्राकृतिक पेंट प्रोजेक्ट आज महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और हरित विकास का प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभर रहा है. इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं ग्राम पंचायत गोठा स्थित उत्पादन इकाई, विकास खंड कार्यालय दोहरीघाट अथवा एनआरएलएम कार्यालय, विकास भवन मऊ से संपर्क कर प्राकृतिक डिस्टेंपर पेंट खरीद सकती हैं. सरकार द्वारा इस समूह को सम्मानित करने के साथ आत्मनिर्भरता की इस कहानी को सूचना विभाग के माध्यम से सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- काशी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का हो रहा संरक्षण; दूसरे जिलों से अंडे लाकर बढ़ाई जा रही संख्या

TAGGED:

NRLM GOTHA VILLAGE DOHRIGHAT
ECO FRIENDLY DISTEMPER PAINT MAU
DM ANAND VARDHAN MAU
WOMEN EMPOWERMENT SELF HELP
MAU COW DUNG PAINT PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.