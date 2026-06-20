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मऊ में सड़क हादसे के बाद बवाल: ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, लाठीचार्ज के बाद NH पर खुला जाम

मऊ के घोसी में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर पुलिस पर पथराव कर दिया. पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

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मऊ में सड़क हादसे में महिला की मौत पर भड़के ग्रामीण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 8:08 PM IST

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मऊ: जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिढवल मोड़ के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर घंटों जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

पुलिस के समझाने के बाद भी आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया. पुलिस ने लाठी भांजते हुए भीड़ को खदेड़ा और शव को कब्जे में लिया. देश शाम पुलिस ने लोगों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी.

घोसी के पिढवल मोड़ पर तनाव: हाईवे जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस पर हुआ जमकर पथराव: पथराव का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम, सीओ, कोतवाल समेत भारी पुलिस बल और पीएसी को मौके पर तैनात किया गया.

लगातार हो रहे हादसों से नाराजगी: ग्रामीणों का आरोप है कि पिढवल मोड़ के पास लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में कई लोगों की जान जा चुकी है. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अंडरपास न होने के कारण सड़क पार करने के दौरान दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. इसी मांग को लेकर ग्रामीण अंडरपास निर्माण की मांग पर अड़े हुए हैं. कई घंटों तक चले हंगामे और जाम के कारण हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझाने-बुझाने और जाम समाप्त कराने के प्रयास में जुटे रहे. क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. घटना घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के पिढवल मोड़ के पास की है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं. पथराव के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर शव को अपने कब्जे में ले लिया है.

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Last Updated : June 20, 2026 at 8:08 PM IST

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