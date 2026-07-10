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घोसी से सपा सांसद राजीव राय देश के 25 उत्कृष्ट सांसदों में शामिल, फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे

सांसद राजीव राय देश के 25 उत्कृष्ट सांसदों में शामिल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मऊ : उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय को देश के 25 उत्कृष्ट लोकसभा सांसदों की सूची में होने का गौरव हासिल हुआ है. प्रतिष्ठित पत्रिका फेम इंडिया और सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें यह सम्मान मिला है. सर्वेक्षण की अंतिम सूची 8 जुलाई 2026 को जारी की गई. जिसमें सांसदों के संसदीय प्रदर्शन, जनसंपर्क, क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक छवि सहित विभिन्न मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया. इस उपलब्धि पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. मऊ घोसी सांसद राजीव राय देश के 25 उत्कृष्ट सांसदों में शामिल. (Photo Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि यह सर्वेक्षण कई चरणों में वैज्ञानिक और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ. प्रारंभिक चरण में लगभग 100 सांसदों का चयन किया गया था. जिसके बाद आम जनता के सुझावों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर अंतिम 25 उत्कृष्ट सांसदों की सूची तैयार की गई. सर्वेक्षण की विशेषता यह रही कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को इसमें शामिल नहीं किया गया. इससे केवल स्वतंत्र सांसद के रूप में किए गए कार्यों के आधार पर मूल्यांकन किया गया.