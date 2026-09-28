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मऊ में शादी का घर में मातम: छत पर टेंट लगाते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत

शादी की तैयारियों के दौरान छत पर टेंट लगाते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई.

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मऊ में टेंट लगाते समय हुए हादसे पर पुलिस प्रशासन सख्त (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 6:00 PM IST

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मऊ: मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के डोमनपुरा इस्लामाबाद मोहल्ले में शादी समारोह की तैयारियों के दौरान एक हादसा हो गया. घर की छत पर टेंट लगाने के दौरान ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे के बाद शादी वाले घर में खुशियों की जगह चीख-पुकार और मातम पसर गया. सीओ सिटी नीतीश कुमार के मुताबिक एक मंजिला छत पर टेंट लगाते समय दो मजदूर और घर का एक सदस्य करंट की चपेट में आ गए.

सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने किया घटनास्थल का निरीक्षण. (Video Credit: ETV Bharat)

टेंट लगाते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा, 3 लोगों ने मौके पर तोड़ा दम: हादसे में घर के सदस्य महमूद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेंट लगाने वाले कर्मचारी इरफान और कामिल ने भी दम तोड़ दिया. करंट लगते ही तीनों गंभीर रूप से झुलस गए थे और जब तक लोग मदद के लिए पहुँचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. एक साथ तीन मौतों की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और शादी वाले घर में कोहराम मच गया. देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया और घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे: घटना की सूचना मिलते ही दक्षिण टोला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी समेत सिटी मजिस्ट्रेट ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया.

हाईटेंशन तारों की सुरक्षा पर उठे सवाल: पुलिस अब इस बात की जाँच में जुटी है कि टेंट लगाते समय सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. इस दर्दनाक घटना ने रिहायशी मकानों के ऊपर से गुजरने वाले हाईटेंशन बिजली के तारों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने लोगों को ऐसे आयोजनों के दौरान बिजली की लाइनों से उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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