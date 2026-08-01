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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 45 हजार का जुर्माना

मऊ: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट छांगुर राम ने 5 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बबलू को सुनवाई के बाद दोषी पाया. दोषी पाए जाने के बाद उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही कुल 45 हजार रुपए अर्थदंड लगाया. अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है.





अभियोजन के अनुसार हमीरपुर जनपद निवासी वादी मुकदमा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी. वादी का कहना था कि वह मधुबन में किराए के मकान में रहता है, तथा फुल्की पानी बेचकर अपना जीवन यापन करता है. 11 मार्च 2023 की शाम को आरोपी उसकी 5 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले गया. ऑटो में उससे दुष्कर्म किया.



मामले में पुलिस ने विवेचना कर मधुबन थाना क्षेत्र के उसरी पिपरा निवासी बबलू पुत्र मोहम्मद शब्बीर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल 8 गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा.





बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है. विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी बबलू को नाबालिग को बहला फुसलाकर भागने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया.



दोषी पाए जाने के बाद उसे पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड लगाया. वही दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड लगाया. नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में 5 वर्ष की सजा के साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया. अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया.



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